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Как покоряли горных осетин

06.04.2017  |  20:25

Как покоряли горных осетин

Знаете ли Вы?

Шах Аббас (1587-1628 гг.), хорошо понимавший значение совместной борьбы грузин и осетин против него, попытался покорить и горных осетин. Этим Шах Аббас рассчитывал помещать продвижению русских в Закавказье и вместе с тем воспрепятствовать установлению связей Грузии с Россией, что видно и из сохранившегося устного предания о маршруте его походов на Осетию. Он вступил в Алагирское ущелье через Дарьял-Чими-Кани-карца (т. е. по ущельям Тагаурским и Куртатинским). Шах сумел дойти до Зарамага, но из-за сильного сопротивления осетин вынужден был вернуться обратно. После этого события в народе сложилась поговорка: ”Перед Зарамагской скалой и шах отступил”. Как печальное наследие этой экспансии шаха, горные осетины до недавнего времени называли некоторые дороги ”Шахнад” (”дорога шаха”, точнее ”путь, протоптанный шахом”).

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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