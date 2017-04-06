Как покоряли горных осетин

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Как истребляли горцев 2017-04-08 19:24
-
- Непобедимые черкесы 2017-04-07 11:50
- Солженицын - о кровной мести у чеченцев 2017-04-06 12:45
-
- По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски - ласково баба 2017-04-05 12:43
- Знаменитая крепость семи братьев 2017-04-03 08:21
Как покоряли горных осетин06.04.2017 | 20:25
Знаете ли Вы?
Шах Аббас (1587-1628 гг.), хорошо понимавший значение совместной борьбы грузин и осетин против него, попытался покорить и горных осетин. Этим Шах Аббас рассчитывал помещать продвижению русских в Закавказье и вместе с тем воспрепятствовать установлению связей Грузии с Россией, что видно и из сохранившегося устного предания о маршруте его походов на Осетию. Он вступил в Алагирское ущелье через Дарьял-Чими-Кани-карца (т. е. по ущельям Тагаурским и Куртатинским). Шах сумел дойти до Зарамага, но из-за сильного сопротивления осетин вынужден был вернуться обратно. После этого события в народе сложилась поговорка: ”Перед Зарамагской скалой и шах отступил”. Как печальное наследие этой экспансии шаха, горные осетины до недавнего времени называли некоторые дороги ”Шахнад” (”дорога шаха”, точнее ”путь, протоптанный шахом”).
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас