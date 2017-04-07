Непобедимые черкесы

07.04.2017 | 11:50

Знаете ли Вы?

"Черкесы — один из наиболее древних народов мира. Их история столь продолжительна, что, за исключением Китая, Египта и Персии, история любой другой страны не более чем рассказ о вчерашнем дне. У черкесов поразительная особенность: они никогда не жили в подчинении внешнему господству. Черкесы терпели поражение, их вытесняли в горы, подавляли превосходящей силой. Но никогда, даже на короткий срок, дольше, чем жизнь одного поколения, не подчинялись никому, кроме собственных законов. И сейчас они живут под властью своих вождей, по собственным обычаям. Черкесы интересны еще и тем, что представляют собой единственный народ на поверхности земного шара, который столь далеко в прошлое может проследить независимую национальную историю. Они немногочисленны, но их регион столь важен, а их

характер столь поразителен, что черкесы хорошо известны древним цивилизациям. Упоминания о них в обилии встречаются у Геродота, Верия Флакка, Помпония Мелы, Страбона, Плутарха и других великих писателей. Их предания, легенды, эпос представляют собой героическое повествование о свободе, которую они сохраняют, по меньшей мере, в течение последних 2300 лет перед лицом самых могущественных в человеческой памяти правителей".

(c)"Иллюстрированный журнал Глисона". Лондон, 1854 г., январь, с.304.

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