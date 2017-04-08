Как истребляли горцев

08.04.2017 | 19:24

Знаете ли Вы?

Высшая фаза истребления и выселения горцев Кавказа приходится на первую половину 1864 г. В ст-це Даховской русское командование формирует отряд для ведения активных военных действий по намеченному плану на южных склонах гор. Командование берет на себя генерал В. А. Гейман. Шапсуги, видя военные приготовления русских, отправили своих старшин в русский лагерь для переговоров. В конце февраля 1864 г. отряд подошел к укреплению Вельяминовскому. Старшинам объявили, что их соплеменники немедленно во избежание дальнейших осложнений должны отправляться на поселение к Нижней Кубани или же в кратчайший срок (до 6 марта) собраться на берегу Черного моря для переселения в Турцию. Первые три дня продвижения Даховского отряда "выжжено было дочиста пространство между второстепенным хребтом и

морем (до Туапсе, Шепси, Макопсе). Оставлены только для переселенцев аулы, ближайшие к берегу и к местам сбора". Отряд уничтожил на своем пути все селения по нижним и средним притокам реки Аше. "Жителей, где их заставали, выводили предварительно с их имуществом. Многие шапсуги, видя движение отряда, бежали с семьями в горы". Шапсугия пала, сопротивление их прекратилось.

Последним оплотом справедливой борьбы оставалась Убыхия. Ей выпала самая тяжелая и вместе с тем трагическая участь. Отряд Геймана продолжал продвижение. Заняв форт Лазарев, 5 марта генерал отправил письмо к убыхам: "Вы очень хорошо знаете, — писал Гейман, — что народы абадзехский и шапсугский, безусловно, покорились нашему оружию и свободно выселяются в Турцию. Те же, кто пожелал, выходят к нам и получают землю на Лабе и Кубани. Теперь, убыхи, вы остаетесь последние. Если хотите знать наши требования относительно вас, то вот они: немедленно выдать всех русских пленных, сейчас же, без обозначения срока, те, кто пожелают, должны собраться табором на берегу моря в трех пунктах: у устья Шахе, у Вардане и у устья Сочи. Туда переносить все имущество и, у кого есть, хлеб. За безопасность вашу тогда я отвечаю. К этим пунктам могут приставать турецкие кочермы и пароходы, на которых вы можете ехать в Турцию. Лишние ваши вещи можете продать войскам — это будет дозволено. Те же, кто хочет идти к нам, должен сейчас же выселяться на Кубань, где им будет отведена земля. На свободный проезд я дам вам билеты. Если вы этого не захотите исполнить, и с вашей стороны будет сопротивление, тогда да рассудит нас Бог. Я знаю, что между вами есть люди умные и вы не допустите себя до разорения, как абадзехи, потому что силою оружия я освобожу ваших холопов, закрою путь в Турцию, и вы будете поселены на берегу Азовского моря".

Прибывший на следующий день в лагерь русских убыхский предводитель попросил русское командование дать им три месяца на подготовку к переселению. Но Гейман был беспощаден. Ответ его прозвучал как приговор: "Требования мои я сказал в письме, а не хотите исполнить — я с войсками приду помогать вам… Уступок с моей стороны нет, и не будет вперед". Даховский отряд Геймана, в составе 13 батальонов пехоты, 6 орудий, 2 эскадронов драгун и 5 сотен казаков, двинулся на убыхов и окружил их плотным кольцом. 15 марта произошла кровопролитная битва с последним отрядом убыхов, всеми силами стремившихся не допустить дальнейшее продвижение врага. Но сломить мощный натиск русских войск столь малыми силами оказалось невозможным. 16 марта Даховский отряд занял форт Лазарев и продолжил дальнейшее продвижение в глубь страны. 18 марта объединенное горское войско, состоящее из убыхов, шапсугов-хакучи и абазин с верховий Мзымты, предприняло попытку остановить продвижение русского отряда, но, встретив мощный удар русской артиллерии, вынуждено было отступить. 19 марта, оказавшись на реке Шахе, отряд устроил сторожевой пост и продолжил продвижение в глубь убыхской земли, всюду сея разрушения и смерть. 25 марта был занят форт Навагинский, в местности Вардане все селения были преданы огню. Таким образом, в течение марта всё было кончено. 6 апреля убыхи прекратили сопротивление. Представители убыхов прибыли в сочинский лагерь русского командования и встретились с наместником царя на Кавказе великим князем Михаилом Романовым. Приняв твердое решение всем вместе уйти в Турцию, они просили дать им отсрочку на сборы. Однако истинный мотив этой просьбы, по мнению автора, состоял в непреодолимом желании как можно дольше оставаться на своей родимой земле, которой они лишались навечно. Наместник подтвердил, что "земли их назначаются для посе¬ления русских, что согласен на их просьбу и дает им месяц сроку для того, чтобы они могли приготовиться к переселению и выйти со своими семействами, что беднейшим из них прикажет оказать пособие для морского переезда и что по истечении срока если кто не исполнит этого требования, то с ними будет поступлено, как с военнопленными, для чего будут присланы еще новые войска". В уведомлении Генерального штаба Военному министерству от 8 апреля 1864 г. отмечено: "…горские племена восточного прибрежья Черного моря, остающиеся еще непокоренными (убыхи, джигеты и др.), по невозможности сопротивляться действиям наших войск изъявили желание выселиться в Турцию". Угас последний огонек надежды в сердцах отважных и свободолюбивых убыхов.

#факт@caucasus_now