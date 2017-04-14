14.04.2017 | 08:21

Осетия пахнет не лугом, не луком… Осетия пахнет разлукой и плугом… Разлетом иронских бровей, Уст манящей излукой, Твоих откровений осокой - Высокою мукой… Даргавсом, согревшим ущелье сиянием лунным… Зурабом, ступившим на берег равнины - Колумбом. Кострами в горах, что пастушьим молением святы… Дзаугом, не знавшим про город свой славный

когда-то… Отвагой Бега и Чермена бесстрашным булатом… Но только ни пошлым бахвальством, ни лоском, ни златом. Осетия знает, чем пахнуть. Осетия помнит дыханье угрюмого сына Левана,

писавшего Анне… Когда твой Гайто задыхался в парижском ажуре, Когда твой Исса на коне перескакивал горы Маньчжурии, Когда твое племя чужие курганило страны, Ты пахла все так же – божественным ронгом Шатаны, Осетия! Мама! Какие мне выплести бездны

Из рифм этих скудных, Чтоб быть твоей славе любезным?.. Пишу эти строки, томясь, как Шамиль под Калугой… Осетия пахнет разлукой, Разлукой! РАЗЛУКОЙ…

Чермен Дудаев