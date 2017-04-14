Что мы знаем о муже грузинской царицы Тамары

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Что мы знаем о муже грузинской царицы Тамары14.04.2017 | 15:13
СОСЛАН-ДАВИД ЦАРАЗОН — осетинский царевич, муж и соправитель царицы Тамары, главнокомандующий войсками в период наивысшего расцвета феодальной Грузии.
Яркая личность Давида Сослана не могла, естественно, остаться незамеченной для современников. Во вступлении своей гениальной поэмы "Витязь в тигровой шкуре", которую поэт посвятил Тамаре и Давиду Сослану, Шота Руставели называет Сослана "львом, который с честью носит и копье и щит Тамары". А в эпилоге поэмы поэт пишет следующее:
1668 Для царя грузин Давида, в чьем служеньи луч — хранитель,
Я сей сказ сложил стихами, чтоб развлекся повелитель,
Кто с Востока путь на Запад проложил, как сокрушитель,
Где лишь пеплом стал предатель и обласкан верхний житель. 1669
Как воспеть дела Давида, блеск его и подвиг бранный? Про чужих царей преданья, сказ сей дивный, иностранный, Где их подвиги и нравы воспевает гимн пространный, Я нашел и на досуге переплавил в стих чеканный.
Перевод с грузинского Шалва Нуцубидзе — Тбилиси: Сахелгами, 1957 — с.370
#Скифы #Сарматы #Аланы #Осетины #Алания #Alans
Валерия Верхорубова
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