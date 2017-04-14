en in english ge ქართულად
 
пятница, 14 апреля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Что мы знаем о муже грузинской царицы Тамары

14.04.2017  |  15:13

Что мы знаем о муже грузинской царицы Тамары

СОСЛАН-ДАВИД ЦАРАЗОН — осетинский царевич, муж и соправитель царицы Тамары, главнокомандующий войсками в период наивысшего расцвета феодальной Грузии.

Яркая личность Давида Сослана не могла, естественно, остаться незамеченной для современников. Во вступлении своей гениальной поэмы "Витязь в тигровой шкуре", которую поэт посвятил Тамаре и Давиду Сослану, Шота Руставели называет Сослана "львом, который с честью носит и копье и щит Тамары". А в эпилоге поэмы поэт пишет следующее:

1668 Для царя грузин Давида, в чьем служеньи луч — хранитель,

Я сей сказ сложил стихами, чтоб развлекся повелитель,

Кто с Востока путь на Запад проложил, как сокрушитель,

Где лишь пеплом стал предатель и обласкан верхний житель. 1669

Как воспеть дела Давида, блеск его и подвиг бранный? Про чужих царей преданья, сказ сей дивный, иностранный, Где их подвиги и нравы воспевает гимн пространный, Я нашел и на досуге переплавил в стих чеканный.

Перевод с грузинского Шалва Нуцубидзе — Тбилиси: Сахелгами, 1957 — с.370

#Скифы #Сарматы #Аланы #Осетины #Алания #Alans

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100