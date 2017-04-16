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Традиционные музыкальные инструменты осетин

16.04.2017  |  14:46

Традиционные музыкальные инструменты осетин

Традиционные музыкальные инструменты осетин немногочисленны и имеют значительное сходство с музыкальными инструментами соседних народов, особенно балкарцев, адыгов и сванов.Вызывает большой интерес происхождение каждого из этих инструментов.

До 80-х годов позапрошлого векау осетин имелась пастушья свирель (уадынз), двухструнная скрипка (хъисын фэндыр) и двенадцатиструннаямалая угловая арфа (дыууадэстэнон фэндыр), на которых могли играть только мужчины. Тогда же в Осетии появилась и двухрядная гармонь, занесенная из России. Она со временем получила такое распространение, что почти «изгнала» из употребления все остальные народные инструменты. Позднее, наряду с гармонью, на которой могли играть только женщины, к осетинам проникли также трещотки (къарцгэнэнтэ) из Кабарды и бубны (доули) из Дагестана.

Можно полагать, что арфа, занесенная на Кавказ скифо-сарматами, была распространена и у алан, от которых она перешла к осетинам и балкарцам. Осетинский нартский эпос, в котором нашел отражение быт алан, вполне подтверждает это мнение.

К древним музыкальным инструментам осетин относится и свирель (уадынз). В нартском эпосе уадынз является принадлежностью знаменитого певца Ацамаза, от чудесной игры которого пробуждается животный и растительный мир. В быту осетин свирель считалась в основном пастушеским музыкальным инструментом, который изготавливали из камыша, бузины и иных зонтичных растений. Общая длина свирели колебалась от 50 до 70 см. Она имела в верхней части от трех до пяти отверстий.

Б.А.КАЛОЕВ.

«Материальная культура и прикладное искусство осетин»

#Осетия #Алания #Кавказ #МузыкальныеИнструменты #Осетины #Аланы #Скифы #Сарматы #Нарты

Валерия Верхорубова

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