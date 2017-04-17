Печальная судьба ﻿чеченского селения Дади-Юрт

17.04.2017 | 17:06

Чеченское селение Дади-Юрт располагавшееся на правом берегу Терека было стерто с лица земли в 1818 году по приказу наместника царя на Кавказе генерала Ермолова.

Перед началом боя парламентеры обратились к командованию царскими войсками выпустить из села женщин детей и стариков. Но царские офицеры сказали, что проконсул Ермолов приказал наказать все село.

"Тогда посмотрите, как Чеченцы могут погибать в бою", — получили они ответ от Чеченских парламентариев.

Сражалось все село — мужчинам помогали женщины, дети и старики. Помогали кто, чем мог, кто-то заряжал ружья, кто-то перевязывал раны, а кто-то становился рядом с мужчинами.

Когда кончились порох и пули у Чеченцев, а царские войска, предварительной бомбардировкой сравняв село с землей, вошли в него, вышедшие из-под укрытий Чеченцы, обнажив кинжалы, ринулись в яростную рукопашную атаку.

Русские солдаты — старожилы Кавказской войны свидетельствовали, что никогда не видели такого ожесточенного боя.

После завершения боя более десяти Чеченских женщин оказались плененными. Когда их переправляли на левый берег Терека, Чеченские женщины, сказав другу другу "не дадим этим гяурам растоптать Честь наших мужчин", и прихватив по одному казаку-конвоиру, бросились в бурную реку.

Слышал от стариков, что они были свидетелями как казаки, проходя пустырь, где когда-то располагалось село Дади-Юрт сходили с коней и снимали шапки.

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