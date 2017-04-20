Что такое алутон

20.04.2017 | 14:37

"В поездке 1931 г. в горную Дигорию мне удалось получить подтверждение последнего значения. Один старик-дигорец сообщил, что в пору его молодости приготовление алутона было распространено в Дигории; это было пиво, в котором вываривались бараньи курдюки или целые бараньи туши. Теперь стали понятны и представления о чудесных насыщающих свойствах алутона: пиво, как хлебный сок, само уже имеет способность утолять не только жажду, но и голод; будучи же до отказа пропитано бараньим жиром, оно, несомненно, могло насыщать, конечно, не "навсегда", но надолго". В. Абаев

Во время этнографической экспедиции в Гуджаретское ущелье Грузии в 1985 году и мне приходилось разговаривать с осетинами-старожилами, которые еще помнили факты приготовления пива "æлутон". Они указывали, что в котлах вместе с пивом вываривались целые туши баранов. Через определенное время мясо разваривалось, а кости жертвенного животного вынимались. В процессе варки мясо растворялось в пиве, и напиток приобретал однородную консистенцию. Такое пиво разрешалось пить только мужчинам. Для остальных — женщин, детей — готовилось обычное пиво. Иногда в пиве вываривались и бараньи бурдюки (фæхсын). Этот обычай еще в 60-х годах был распространен у осетин села Шавшеби Горийского района Грузии.

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