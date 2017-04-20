20.04.2017 | 20:42

"Между сих горских народов был один недоброжелательный России, называемый шевкалами (шамхальцы, прим.), который наносил безпокойствия российским селениям. Для отвращения их набегов повелено было помянутому князю Хворостину построить два укрепленныя места на Терках (Должно разуметь Тарку столица шахмальская) и на Кайсе. Для исполнения сего повеления отряжены были Иван Васильевич Измайлов и князь Тимофей Владимирович Долгорукой, из коих первому назначено было место строения города на Терках. Но едва пришли они к тому месту, как совокупившиеся шевкальцы, кумыки и черкесы учинили на российския войска сильное нападение, разбили оныя, с потерею начальника их Ивана Васильевича Измайлова, и другаго Ивана Петровича Федорова, и до трех тысяч человек".

С. М. Броневский, "Новейшие географические и исторические известия о Кавказе".

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