Как появились знаменитые дагестанские ковры

22.04.2017 | 17:28

НЕМНОГО ИСТОРИИ О ДАГЕСТАНСКИХ КОВРАХ

Ручное ковроткачество — это наиболее распространенный и один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Дагестана. На территории Дагестана нет такого уголка, где бы не ткали различные виды ковровых изделий. Но особенно прославились мастерством исполнения, красотой узоров и цветовых сочетаний высокохудожественные ковры табасаранских мастериц. Искусство ковроделия в Дагестане, как традиционный промысел, уходит своими корнями в глубину столетий. Сведения ученых-исследователей и результаты археологических раскопок показывают, что жители Дагестана еще в эпоху бронзы занимались прядением и ткачеством. Обнаруженные во многих женских погребениях каменные, глиняные, костяные пряслицы подтверждают это. В могильниках периода II тыс. до н.э. встречаются фрагменты различных изделий

домашнего обихода, сотканных на ткацком станке из шерстяной или растительной пряжи. Секреты ковроткачества передаются из поколения в поколение, от матери к дочке, оттачиваются и совершенствуются узоры и композиции. В XII в. Дагестан превращается в важнейший центр экономики, торговли и художественной культуры Кавказа. Торговые связи со странами Переднего Востока и Средней Азии способствовали появлению ковровых изделий культового назначения (намазлыки, молитвенные коврики).

Дербент, который в тот период был крупным торговым городом на Каспии, славился красками, добываемыми из трав, кустарников, которыми окрашивали шерстяные нитки. Здесь получило широкое распространение выращивание естественного красителя — марены. После многих веков развития этого вида искусства, уже в XIX в., по мнению ученых-исследователей, сформировались самобытные центры ковроткачества среди табасаранцев, в некоторых селах лезгин, сосредоточенные в Южном Дагестане. Ковроткачество получило благоприятную почву для своего развития в 20-30-х годах прошлого столетия, когда на базе объединения мастериц-одиночек были созданы более десяти артелей в населенных пунктах Ушниг, Халаг, Кандик, Межгюль, Ляхля, Чере, Чиликар, Тураг, Хучни, Микрах, Рукель, Кабир, и Ортосталь. Производство охватывает также близ лежащие населенные пункты. Дагестанские ковры ручной работы носят национальный характер и высоко ценятся, как семейные реликвии. Они отличаются высокой прочностью, долговечностью (средний срок эксплуатации ковров – около 250-300 лет), возможностью изначального выбора цветовой гаммы, плотности , высоты ворса, неповторимостью цветовой гаммы и композиционных решений, многообразием рисунков и размеров. Ковры, как произведения нестареющего и вечно молодого самобытного искусства, сохранили традиции и технологию выработки от далекого прошлого до наших дней. Они находят широкое применение для украшения интерьера жилья и общественных помещений, хорошо гармонируют с любой мебелью, придают помещению обжитой вид. Ковровое искусство дагестанских народов многообразно и богато.

По характеру узоров и технике исполнения все ковры можно разделить на три основные группы: ворсовые, безворсовые и войлочные. Основу узора дагестанских ковров составляет геометрический орнамент, изображающий символические силуэты животных, птиц и растительности из окружаюшей природы и быта. В настоящее время изготавливаются ковры с изображением всевозможных рисунков, портретов, пейзажей, памятников архитектуры, исторических личностей и возможностью переноса практически любого изображения с фотографии на ковер. Им присуще контрастное сочетание теплых и холодных тонов, обведённых контурным цветом, что придает узору четкую выразительность и изысканность. Своеобразен процесс создания узора, сложна техника исполнения ковров. Это требует от ковровщиц высокой квалификации, тонкого вкуса, индивидуального мастерства, завидного терпения и усидчивости, поскольку работа выполняется в сидячем и полусогнутом положении. Многие опытные мастерицы, не имея перед собой технического рисунка, но зная схему построения узора ковра, выполняют его по памяти. Едва касаясь нитей основы руками, мастерица за рабочий день вяжет около 7-8 тысяч узлов, потратив на каждый узел в среднем около 2 секунд. В зависимости от назначения каждый ковер имеет своеобразную структуру ткани, рисунок и колорит.

Дагестанские ковры можно встретить в музеях Нью-Йорка, Парижа, Монреаля, Осаки, Лейпцига, Милана, Токио, Брно, Измира и других городов. По своему качеству дагестанские ковры не уступают лучшим мировым образцам. Они являются постоянными экспонатами на международных и отечественных ярмарках и выставках, где удостоены почетных дипломов и золотых медалей: в Брюсселе (Бельгия, 1958г.) и Лепцигской выставке-ярмарке (ГДР, 1967г.). Ковры вошли в мировой каталог под названиями «Табасаран», «Дербент», «Ахты», «Микрах».

Своей красотой и великолепием Дагестанские ковры ручной работы потрясли россиян на Российском фестивале экономического и культурного сотрудничества «Москва и регионы России 2000», который проходил на ВВЦ в конце августа-начала сентября 2000 года. На этом фестивале Дагестанские ковры получили золотую медаль в номинации «Народные промыслы и художественные изделия» в конкурсе «Лучшие товары России 2000». В 2000 г. дагестанские ковры выиграли в номинации Ковры и ковровые изделия ручной выработки на всероссийской Программе-конкурсе “100 лучших товаров России”, организованной Госстандартом России, Академией проблем качества и редакционно-информационным агентством “Стандарты и качество”.

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