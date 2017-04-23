23.04.2017 | 18:49

В Дагестане есть "Ворота чудес", так называется уникальный памятник природы — Карадахская теснина, располагающаяся между Хунзахским и Гунибским районами. Находясь здесь, человеку кажется, что он стоит в туннеле или узкой пещере, так как путешественника окружает почти кромешная тьма.

Длина теснины составляет четыреста метров, ширина около двух-четырех метров, а максимальная высота местами достигает ста семидесяти метров. Стены теснины кажутся отполированными от воздействия воды. Вверху стены сильно сближены и даже сомкнуты. Есть участки, где огромные валуны плотно застряли между стенами ущелья.

Летом в теснине прохладно и очень тихо, в мрачной и таинственной тишине слышно отдаленное журчание речки, а слова, сказанные шепотом звучат звонким эхом. В остальные периоды почти никто не приходит в это место, так как здесь либо лежат снега, либо стоит вода. К примеру, весной, когда тают снега, уровень воды достигает четырех метров. Мощное течение с легкостью переносит даже тяжеленные каменные глыбы.

Образовалась Карадахская теснина благодаря реке, сбегающей с горных склонов и несущей воду к Каспийскому морю. На пути этой реки тысячелетия назад находился Карадахский хребет, но водная пучина начала его размывать, чтобы продолжить свой путь. Долгие годы водный поток по песчинке размывал гору, пока не образовалась узкая щель.

Нынче Карадахская теснина выступает широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного отдыха, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником какого-то колодца или штольни.

При выходе из теснины туристы имеют возможность увидеть еще одно чудо природы — домик диких пчел. Их улей построен на высоте около пятидесяти метров. Раньше к этому гнезду вела лестница, образованная вбитыми в скалу кольями, посредством этой лесенки любители сладкого поднимались за свежим медом.

Добраться до Карадахской теснины довольно легко. Сюда ведет асфальтированная автодорога Хебда-Гоцатль-Леваши-Махачкала, пролегающая через село Карадах. До этого села от Махачкалы на автомобиле можно доехать за три-четыре часа. Чтобы попасть к теснине, нужно свернуть с трассы в Карадах и ехать по грунтовой дороге в сторону селения Мурада. Проехать нужно около двух километров. Там начинается нижний выход из теснины.

#Дагестан@caucasus_now