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Лезгины — исконное население Южной Дагестанской области.27.04.2017 | 14:58
"Лезгины — исконное население Южной Дагестанской области. Древнейшие известия о лезгинах мы находим у античных авторов, которые упоминают о живущем на Восточном Кавказе народе "леги". Арабские авторы IX-X вв. знали в Южном Дагестане "царство лакзов". Находки куфических надписей в селениях Ахты, Зрых, Кочхюр, Гельхен, Ашага-Стал, Курах позволили считать, что эти, как, очевидно, и многие другие лезгинские селения, возникли до XIV в. Основными занятиями лезгин являются животноводство и земледелие. Значительное место занимает садоводство. Если в характере лезгин есть хорошие черты, то в нем же имеется и достаточное количество плохих. Лезгины храбры, ловки и упорны, они могут за короткое время преодолеть без отдыха огромные расстояния, но они в высшей степени мстительны. Страсть к мести поддерживается в них религией и нравами Дагестанской области и провинции Северного Ирана, где они живут. Кровная месть постигает не только отдельных людей, но и целиком семьи, целые аулы, и продолжается многие годы. Убийца редко остается в своем ауле — ради собственной безопасности он уходит в другое племя."
(c)Доктор медицины Э. В. Эриксон. "Вести психологии, криминальной антропологии и гипнотизма". 1906.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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