Что мы знаем об Ичкеринском сражении

29.04.2017 | 10:30

Ичкеринское сражение (1842 г.)

В мае 1842 года 500 чеченских воинов вместе с имамом ушли в поход на Кази-Кумух в Дагестан. Воспользовавшись отсутствием основных сил чеченцев, 30 мая генерал-адъютант п. Граббе с 12 батальонами пехоты, ротой саперов, 350 казаками и 24 пушками выступил из крепости Герзель - Аул по направлению к столице Имамата Дарго. Десятитысячному царскому отряду противостояло, по сообщению А. Зиссермана, «по самым щедрым расчетам до полутора тысяч» Ичкеринских и ауховских чеченцев.

Возглавляемые талантливым чеченским полководцем Шоипом-муллой Центороевским, чеченцы готовились к сражению. Наибы Байсунгур и Солтамурад организовали жителей близлежащих сел на строительство завалов, засек, ям, приготовление провизии, одежды и военного снаряжения. Воинам, охранявшим столицу Имамата Дарго, Шоип поручил при приближении врага уничтожить столицу и вывезти всех людей в горы. Наиба Большой Чечни Джаватхана, тяжело раненного в одном из недавних сражений, заменил его помощник Суаиб-мулла Эрсеноевский. Ауховских чеченцев возглавлял молодой наиб Улубий-мулла.

Остановленный ожесточенным сопротивлением чеченцев у аулов Белгатой и Гордали, уже ночью 2 июня отряд Граббе начал отступление. Царские войска были разбиты, потеряв в бою 66 офицеров и 1700 солдат убитыми и ранеными. Чеченцы потеряли убитыми и ранеными до 600 человек. Были захвачены 6 (по другим данным 2) пушки и почти все военные и продовольственные запасы царских войск.

3 июня основные силы чеченцев под началом имама, находивщиеся в Дагестане в походе на Кази-Кумух, узнав о движении русских к Дарго, повернул назад в Ичкерию. Но к их приезду все уже было кончено. Чеченцы громили превосходящего, но уже деморализованного противника. По воспоминаниям царских офицеров, «…были батальоны, которые обращались в бегство от одного только лая собак».

Шоип-мулла Центороевский и Улубий-мулла Ауховский за заслуги в Ичкеринском сражении были награждены двумя трофейными расшитыми золотом знаменами и орденами в виде звезды с надписью «Нет силы, нет крепости, кроме Аллаha». Байсунгур Беноевский получил медаль за храбрость.

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