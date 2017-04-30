30.04.2017 | 14:08

1 августа 1998 года было принято историческое для всего адыгского народа решение, благодаря которому в Республике Адыгея появился еще один населенный пункт под красноречивым названием Мафэхабль, что в переводе означает аул счастья. А счастливым он стал для сотен беженцев-адыгов из автономного края Косово (Югославия), для которых и был основан Мафэхабль. Официальный статус аул получил только 10 сентября 2007 года после принятия соответствующего Постановления Правительства РФ (№ 572).

Жизнь как вечное скитание

Забегая вперед, хочется сказать, точнее пожелать, чтобы этот аул для его жителей стал местом, где они по-настоящему обретут счастье и свой постоянный очаг, а значит, и родину. Потому что нет ничего трагичнее, чем неприкаянно скитаться по земле, не имея на ней места, куда бы ты и все последующие за тобой поколения имели возможность вернуться.

Этой великой радости когда-то были лишены их предки – махаджиры, вынужденные в те далекие памятные времена покинуть родные края и переселиться в Турцию. Часть из них, в основном адыги, были расселены на Балканах, где оказались рассеянными среди болгар, албанцев и греков. Второй вал депортации горцев был в 1878 году, когда адыгов с обжитых мест вновь переселяли в арабские вилайеты, на территории современных Сирии и Иордании.

Однако часть из них смогла остаться в Приштине, Дони Становце, Милошеве, Либаре и других поселениях вплоть до 1998 года, когда война между сербами и албанцами обрела крайние формы. И снова многострадальные адыги были вынуждены либо эмигрировать на Запад, либо вернуться на Кавказ.

Мысль о том, что часть адыгов могла бы вернуться на родину, впервые озвучил представитель адыгской диаспоры в Югославии Адам Цей в 1991 году в Нальчике на первом съезде Международной черкесской ассоциации (МЧА). Он говорил о том, что адыгов в Югославии осталось так мало, что существует опасность утраты этнической идентичности.

Президент Адыгеи Аслан Джаримов откликнулся на призыв соплеменников. В республике начались подготовка и сбор необходимой документации, посыпались письма в вышестоящие инстанции с просьбой содействовать возвращению адыгов на историческую родину.

И вот после долгих переговоров, разрешив все политические, экономические и социальные проблемы, связанные со столь серьезным шагом, было принято решение, что Адыгея примет косовских адыгов. Безусловно, многие из них колебались, стоит ли вновь покидать обжитые места и начинать все сначала. Ведь в Югославии они занимались сельским хозяйством, содержали богатые фермы, жили в достатке.

Тем не менее 1 августа 1998 года в аэропорту Майкопа приземлился самолет с 93 репатриантами. Почти через год в Адыгею вернулась вторая группа в количестве 24 человек из Приштины и Липьяна. Затем к ним присоединились еще 53 человека из Косова. Всего в 1998-1999 годах из СРЮ в Адыгею возвратились 174 человека, то есть 38 семей.

Гости или свои?

Конечно, в отношении этих людей применимо исключительно слово «вернулись». Хотя были и те, кто считал, что произошло так, как сказано в поговорке: хьэщIэр къакIуэри хьэжьыр унэм щIихуащ (в дословном переводе – новая собака пришла и выгнала старую собаку. То есть гость вытеснил хозяина из дома). Но, несмотря ни на что, руководство республики сделало многое, чтобы соплеменники почувствовали себя в Адыгее как дома.

Пока строился аул, место для которого – в шести километрах от Майкопа, название Мафэхабль выбрали сами репатрианты, их поселили в детских садах и частных домах. Там, где некогда было чистое поле, один за другим появлялись дома. Новоселы вокруг участков для защиты от степных ветров высаживали деревья. Вскоре появились улицы с говорящими названиями – Российская, Косовская, Мира.

Беженцев обустраивали всем миром. Был создан фонд помощи репатриантам, выделялись средства в рамках государственной программы. Строительные фирмы помогли сделать две дороги в ауле, Адыгейские электрические сети провели бесплатно линию. Для новоселов общественные организации организовали курсы по изучению языка, освоению новых специальностей, детей устраивали в школы и детские сады.

Некоторые репатрианты открыли свой собственный бизнес, внося посильный вклад в экономику страны. В новые дома, которых уже было около четырех десятков, заселялись семьи. В них игрались свадьбы, рождались дети, постепенно жизнь в Мафэхабль вошла в нормальное русло. Так появился еще один населенный пункт на карте нашей страны.

А отличается он от других лишь тем, что на сегодняшний день этот аул – единственный адыгский населенный пункт, где компактно проживают репатрианты. Автор Алена Таова.

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