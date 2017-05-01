01.05.2017 | 21:11

Абхазы и Адыги

Когда-то, давным-давно поссорились адыги и абхазы. Кинжал войны уже обнажился на долине, где должно было произойти неминуемое. Стояли суровые войны адыгов и абхазов, готовые отстоять свою правду и честь. Небо хмурилось, и срывался мелкий дождь, словно природа плакала от наступающей братоубийственной войны. И вот, в последний решающий час вышли старейшины двух свободных народов – хранители традиций и горских легенд. Их приговор был краток и решителен: “Между войнами выходят по сто адыгских и абхазских женщин с новорожденными детьми, и каждая обменивается с другой своим ребёнком”. Так был положен конец этой ссоре и сказали старцы, убелённые мудростью века, что “отныне будет течь кровь каждого народа в другом и, что отныне никогда между нашими народами не будет ни войны, ни сор и будем едины всегда, как лезвие кинжала одного!”

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