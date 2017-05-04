Асланбей Чачба — истинный владетель Абхазии

04.05.2017 | 12:47

После отравления абхазского владетеля Келешбея Чачба, на престол восходит его старший сын Асланбей, воспитанный в Садзене (по обычаям абхазов новорожденного ребенка отдавали на воспитание в другую семью). Асланбей пользовался уважением и поддержкой не только абхазского, но и соседнего убыхского народа. Такое положение дел не устраивало русскую власть, которая желала посадить на престол Сефербея, сводного брата Асланбея (мать Сафарбея была из крестьянского рода Лейба и следовательно прав на владение он не имел), выросшего в России и мало знакомого с абхазским бытом.

В 1808 году русский генерал-фельдмаршал, граф Гудович, на основании информации полученной от генерала Рыгкофа и мегрельской княжны Нины Дадиани (теща Сафарбея) направляет подробное донесение императору Александру I. Вскоре Асланбей обвиняется в отцеубийстве, а Сефербей признается законным владетелем в обход еще одного своего брата — Гасанбея, который был рожден от княжны Маршан и обладал большими правами на трон. Доказательством того, что Асланбей не был повинен в отцеубийстве и говорит то, что он заручился полной поддержкой абхазского народа, который не встал бы на сторону отцеубийцы.

Более того, на момент убийства русское военное командование и царская администрация с крайним недоверием относились к Келешбею и его старшему сыну Асланбею – законному наследнику абхазского престола. В политическом плане и в военных вопросах Россия в этом регионе делала ставку только на Мегрелию, а конкретно – на Нину Дадиани, которая не гнушалась ничем, лишь бы удовлетворить аппетиты России и свои собственные амбиции. Естественно, Нина Дадиани не могла влиять на Абхазию при Келешбее или Асланбее, но ее и Россию вполне устраивал слабохарактерный Сефербей, который являлся зятем владетельницы Мегрелии. Об этом красноречиво говорится в ее упомянутом обращении 1808 года к Александру I: «Итак, самодержавнейший государь, ныне время удобное принять Сефер-бека под Ваш покров, ибо он есть член (нашего дома) и сосед наш». Следует особо отметить и такой факт. В день убийства Келешбея 2 мая 1808 года Сефербея не было в Сухум-Кале и потому он не мог быть очевидцем случившегося. Между тем, первые сведения, причем подробные, русское военное командование получило именно от Сефербея, который обвинил в гибели Келешбея его сына и своего старшего брата Асланбея.

В том же, 1808 году, русско-мегрельская армия проводит неудачную попытку захватить Сухум. 17 февраля 1810 года, отцеубийца, трусливый Сефербей Чачба едет в Россию, с прошением императору Александру принять Абхазию в в русское подданство. Примечательно, что «прошения» написаны были на грузинском языке, а Сефербей никакого права на престол и авторитет среди народа не имел. Несмотря на это, Александр признает Сефербея наследственным князем Абхазского владения под верховным покровительством Российской империи. Однако, Сефербей отказался немедленно отправиться в Абхазию, ссылаясь на страх перед старшим братом Асланбеем, которого поддерживает абхазский народ. Также, Сефербей уточнил, что верховным князем сможет стать лишь тогда, когда под Сухум подойдут русские войска, и тогда, при покорении Сухума, он сможет принять титул владетеля.

Вскоре, 8 июля 1810 года, русская эскадра подошла к Сухуму и начала усиленную бомбардировку с моря. Разрушив город двухдневными бомбардировками, 10 июля на берег высадился батальон под командованием капитан-лейтенанта Додта. В тот же день, со стороны Ингура, в Сухум вошла рота Белявского полка при поддержке мегрельского князя Левана Дадиани. На трон воцарился Сефербей (в крещении - Георгий), а Асланбей вынужден временно укрыться в Садзене. Сразу после воцарения на трон Сефербея, началась первая волна махаджирства, и в 1810 году до пяти тысяч абхазов выселилось в Турцию.

Несмотря на это, окрестности Сухума все еще контролировались Асланбеем. Начальник сухумской крепости, капитан Агарков, писал, что «абхазы до такой степени смелы, что подъезжают к крепости, садятся по кустам и стреляют по солдатам, так что опасно от оной отойти шагов на сто». В 1813 году, собравший вокруг себя небольшое войско, Асланбей предпринимает попытки нападения на Сухумскую крепость, которые жестоко подавляются русскими войсками и мегрельским ополчением.

Оправившись от поражений, Асланбей, после смерти Сефербея вновь поднимает восстание. В 1821 году, при поддержке псхувцев, садзов и убыхов, Асланбей Чачба подчиняет себе всю Абхазию и обкладывает Сухум, но царские войска во главе с Горчаковым, подавляют восстание и вновь оттесняют Асланбея в горы. Спустя три года, в 1824 году, вспыхивает еще более масштабное восстание. Число восставших исчислялось 12 тысячами. Восставшие абхазы блокируют Сухумскую крепость и Лыхненское укрепление. В результате коварного ночного нападения отряда подполковника Михина, атаки с моря военной эскадры и прибытия по суше мингрельского ополчения и русских войск, храбрый Асланбей терпит поражение, и уезжает в Турцию.

Неугомонный Асланбей Чачба вновь появляется на родине в 1830 г., где вновь организует упорное сопротивление при поддержке садзов и убыхов во главе с бесстрашным Хаджи Берзеком Дагомуко. Однако военное присутствие царизма в Абхазии в то время усиливается и отряд генерала Гессе в 2 тыс. штыков и сабель подавляет волнение.