Один из самых загадочных народов на Земле

07.05.2017 | 12:24

Тайна древних знаний осетин

Осетины — один из самых загадочных и древних народов, живущих на Земле. Не случайно, Николай Рерих писал: "Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои" и называл осетинский народ "великим путником". Будучи Посвящённым, он знал о причастности предков осетин к тайным знаниям космоса, с которыми они в незапамятные времена отправились в великое странствие с прародины всех арийских народов.

Сейчас настало время, когда нам, осетинам, для того чтобы суметь идти дальше, необходимо вернуться к своим истокам. Я бы даже сказала, как бы это парадоксально не звучало: нам надо идти назад — в будущее. Потому что именно там, в далёком прошлом были посеяны те таинственные зёрна, только вернувшись к которым, мы сможем найти ключи к разгадке Истины. Там зашифрованы глубочайшие ведические знания. В древние времена, когда появились первые представители 5-ой расы — арийские племена — им были даны знания о космических законах. Эти знания зашифровывались в виде традиций, обрядов, закреплялись в религиозных верованиях. И долгие века именно вера заменяла знания, потому что сознание людей ещё не было подготовлено для восприятия сути космических законов. А сейчас, на

заре 3-го тысячелетия, уровень сознания всё большего количества людей расширяется и выходит за рамки узкого религиозного мировоззрения, и сегодня уже многие способны воспринять и Бога, и Ангелов, и Космос, и Вселенную в их неразделимом единстве. Кроме того, необходимо понять, что заповеди, приносимые человечеству Великими учителями (для одних народов это был Христос, других — Кришна, Магомед, Кецалькоатль, Зороастр и т. д.), — говорят об одной и той же реальности: о том, что есть космос — бесконечное множество Вселенных, есть Бог или — Логос, Всевышний, есть строгие законы Космоса, есть Свет и Тьма, а человек, дух которого бессмертен, имеет целью своего пребывания на Земле — совершенствование, эволюцию своей духовной сути.

Сейчас настало время, когда необходимо совершить революцию в сознании масс. Ибо грядет эпоха вознесения. Вознесение — это скачок сознания, твёрдая уверенность в существовании строгих законов кармы; что человек отвечает не только за свои поступки, действия и слова, но даже за мысли, ибо они материальны.

Мы начали разговор с того, что именно глубокие знания о законах космоса лежали в основе всего жизненного уклада и миропонимания осетин. Священный порядок "æгъдау" с незапамятных времен диктовал этикет сдержанности во всём: человек постоянно должен был держать под контролем свои действия, эмоции, следить за осанкой, речью, поступками и даже мыслями; нельзя было объедаться, напиваться, вести себя развязно. Каждому члену общества определялось соответствующее место в иерархической ступени. Было уважение к старшему, младшему, женщине, гостю. В книге Даурбека Макеева "Основы вероисповедания осетин" говорится о том, что это было не случайно. Осетины, как и многие другие народы, знали о существовании во Вселенной трёх уровней сил, действующих на человека: высшая, божественная — уац (Уастырджи, Уацилла), ; дау (дауджытæ) — материальные пристрастия, привязанности; уайу (уæйгуытæ) — низменные пристрастия. Чтобы быть под защитой высших сил и не подпасть под влияние низших — не стать жертвой низких страстей, эмоций, материальных привязанностей, — надо было, чтобы всегда Дух руководил телом, а не тело — Духом. Пьянство, наркомания, злоба, ненависть зависть, прочие низменные чувства — все это, естественно, человек делает по наущению темных сил, а значит против воли Божьей — высшей, светлой энергии — к которой только и должен стремиться человек. Поэтому вернуть æгъдау, æфсарм в их первозданном виде — это путь к спасению нации. Пора проснуться, сбросить оковы атеизма, материализма, которые загнали нас в тупик и стали причиной морального растления, и духовного обнищания людей. Раньше пусть и не знания, но слепая вера в Бога заставляла держаться в рамках приличия, соблюдать Божьи заповеди, бояться, наконец, Божьей кары за совершение грехов. Сейчас же настало время, когда нам, для того, чтобы сохранить себя, как уникальный народ, а не раствориться в безликой толпе людей, стремящихся угнаться за последними достижениями современной цивилизации, и потерявшими при этом свою божью суть, (т.к. цивилизация вовсе не есть Культура!) нам необходимо вернуться в прошлое, в котором наши мудрые предки зашифровали для нас, своих потомков, великие законы Вселенной, — вооружиться ими и только так идти вперёд, в будущее.

К сожалению, священных писаний и письменных источников, свидетельствующих об этих знаниях, осетины не сохранили. Но истина, известная им о тайнах Мироздания была когда-то ими зашифрована в виде религиозных символов, обычаев, традиций, обрядов, а также в великом памятнике устного народного творчества осетин "Нартском эпосе". Удивительно, что через многие тысячелетия осетинский народ сумел пронести почти без изменений эти таинственные символы, заложенные в ритуалах поклонения высшим силам. Но, к сожалению, при этом им не удалось сохранить в веках их сакральный смысл. Хотя, возможно, именно это незнание и охраняло тайные знания от безрассудства толпы в разные периоды истории, до наступления суждённого времени, когда потомки должны были достичь определённого уровня сознания и духовного развития, чтобы суметь не только по достоинству оценить, но и попытаться расшифровать унаследованные от предков обычаи и традиции.