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Что такое цырты

08.05.2017  |  19:24

Что такое цырты

Если пройти по старой дороге от селения Ханаз в Нар, то можно встретить цырты (с осетинского языка "cyrt", "cirt" переводится как надмогильный камень, памятник или могила), которые насчитывают много десятков лет, а, может быть, и веков. Они настолько старые, что едва можно разобрать буквы и рисунки, высеченные мастером.Казалось бы, что в них может быть особенного, ведь подобных могил в Осетии очень много? Как рассказывают местные жители, раньше, к этим цыртам постоянно приходила одна и та же лошадь. Её хозяин жил в Махческе, и как только он отпускал своего скакуна, лошадь сразу же отправлялась именно в это место. Она либо паслась там, либо стояла возле могил склонив голову, словно памятник Куртатинцам, погибшим в Великой Отечественной Войне, который находится при въезде в Фиагдон. Продолжалось это около семи лет пока лошадь не умерла.

Никто не знает, почему она постоянно приходила именно в это место. Можно предположить, что там похоронен бывший хозяин лошади.Но, учитывая возраст могил, лошадь родилась намного позже, чем появились эти цырты. Кто знает, может быть пора верить в переселение душ..? Анзор Макиев.

Валерия Верхорубова

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