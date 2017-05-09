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Нравственный закон - ﻿"Æгъдау"

09.05.2017  |  15:13

Нравственный закон - ﻿

"Æгъдау" — это нравственный закон, обычай, традиция, порядок, правило, дисциплина, поведение, приличие, это нормы жизни, сложившиеся в результате опыта прошлых поколений. Многие люди, осознающие пагубность безнравственности, ратуют за соблюдение "æгъдау" и возрождение его в обществе. Но немногие осознают тот факт, что "æгъдау" складывается на основе определенного мировоззрения. Мировоззрение, в свою очередь, складывается на основе представлений человека о жизни на земле, о месте человека в природе и во вселенной. Конечно же, все эти представления в прежние времена строились и на представлении человека о Боге — творце и создателе вселенной. Поэтому вполне обоснованно мировоззрение прежних людей можно называть религиозным. Нравственный закон, по этой причине, неотьемлем от религиозных представлений. Не исключение из этих правил и осетинский "æгъдау". Даурбек Макеев

Валерия Верхорубова

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