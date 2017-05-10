Традиционные напитки осетин

10.05.2017 | 16:22

Алкогольные напитки являются частью нашей повседневности, сопровождая человека на протяжении всей его жизни: от бутылки шампанского у дверей родильного дома до поминального возлияния у его могилы. При этом у каждого народа они имеют свой перечень и особенности применения.

Непременной составляющей любой коллективной трапезы у осетин, тем более ритуальной, являлись напитки. Они играли связующую роль между человеческим обществом и сверхъестественными силами, без них невозможно было представить ни календарные, ни семейные обряды. Нельзя было обойти их стороной и в общественных явлениях, особенно в культуре гостеприимства. Высокому значению застолья способствует как символическое значение, придаваемое пище и напиткам, так и сам характер ритуального действа, ибо ритуал является своеобразной формой общения людей и небожителей. В этом смысле он строго регламентирован различными нормами и запретами, обладающими выраженными символическими функциями.

Главенствующее место среди хмельных напитков у осетин занимает пиво (бæгæны). Пиво готовили только для торжественных случаев: религиозных праздников, семейных и общественных торжеств. В самосознании осетин пиво – это, конечно же, больше чем хмельной напиток. Во времена религиозных празднеств в Осетии пиво было главным элементом молитвенного ритуала. Именно с чашей в руке жрецы обращались к Богу и небожителям. И первый тост на традиционном застолье также начинался пенным напитком.

Использование пива как повседневного напитка, как это происходит сегодня, было недопустимо. С одной стороны это было продиктовано сакральным характером самого пива, с другой – достаточно сложной и затратной технологией его изготовления. Со временем пиво стали совмещать с аракой, и постепенно пиво, как ритуальный напиток, потеряло свое предназначение. Сегодня во время застолий оно стало таким же «сопутствующим» напитком, как соки или минеральная вода.

Предназначенный для ритуальных действий напиток нуждался в соответствующих его статусу сосудах, равных ему по уровню сакральности. В традиционном быту алан-осетин это были огромные клепаные котлы из меди (цæджджинаг) и декорированные чаши (нуазæн) – шедевры прикладного искусства народных кузнецов и резчиков по дереву.

Наибольший интерес представляют большие котлы, склепанные из медных пластин. Объем их колебался от 300 до 1000 литров. Изготовление столь больших емкостей требовало значительных затрат и обладания конкретными ремесленными навыками. Еще в недавнем прошлом по всей Осетии были широко известны корпорации кузнецов-медников. Котел был большой ценностью, которой дорожила не только семья, но и целая фамилия. Стоимость одного пивного котла оценивалась в несколько голов крупного рогатого скота. О его наличии всегда интересовались сваты, порой котел шел в уплату выкупа за невесту (ирæд).

В ассортименте ежедневного потребления была водка-арака (арахъхъ), алкогольный напиток, изготавливаемый из зерен кукурузы и ячменного солода. По вкусовым и ароматическим качествам она похожа на шотландский виски. Средняя крепость напитка 22-27 градусов. На севере Осетии в холодное время года употребляется в подогретом виде. Непременный атрибут осетинских застолий.

Необходимо отметить, что арака, в отличие от пива, не является статусным напитком. Более того, его считают порождением нечистой силы и поэтому араку не рекомендовалось в старину приносить в святилища. Со временем арака стала частью и ритуальных возлияний, оттеснив пиво на вторые позиции. Но данное положение вещей надо менять.