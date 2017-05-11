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О комплексе стыдливости женщин Кавказа

11.05.2017  |  14:25

О комплексе стыдливости женщин Кавказа

Интересно, что принятый этикет общения мужчин и женщин несколько смещен в отношении мужского поведения. Женщина должна исполнять комплекс стыдливости ("нымд") в присутствии мужчин, конных и пеших без изменения. Однако, если она на почтительном расстоянии уступает дорогу пешему мужчине, то всадник должен не только сам остановиться и дать дорогу женщине, но и спешиться при том. Женщины редко появлялись на улицах без мужского сопровождения. Но если такое случалось, любой встречный всадник, пусть даже посторонний, считал своим почетным долгом сопроводить ее в качестве охраны, следуя поодаль и не вступая в разговоры. Совершенно очевидно, что всадник исполнял более древние пласты этикета, небезосновательно называемого рыцарским.

Существует немало описаний некой картинности, столь свойственной всадническому, т. е. по сути воинскому поведению: "Всадник вскинул руку в приветствии, но прежде, чем хлестнуть коня и ускакать, постоял". Высокий престиж конного воина в народном мировоззрении проецируется в наиболее характерном приветствии, адресуемом всаднику: "Да пошлет тебе Бог прямой путь". Это приветствие содержит в себе не только пожелание хорошей дороги, но и всех качеств, связанных с понятием прямого: справедливости, благородства, так приличествующих конному воину.

Воинский этикет содержит и некоторые тактические стереотипы, способные в определенных ситуациях послужить сигналом. Эпический Сослан, уполномоченный вернуть на пир оскорбленного Арахдзауа, рассуждает следующим образом: "Как мне быть? Догнать его? Он подумает, что я его преследую. Обогнать и выехать навстречу? Может подумать, что я в засаде сидел и ждал его. Будь что будет, поеду сторонкой".

Валерия Верхорубова

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