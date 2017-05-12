Одно из самых загадочных племен Кавказа

12.05.2017 | 17:28

Царциата — одно из самых загадочных племен, живших на Северном Кавказе. Долгое время ученые даже не верили в его существование, считая их легендарным народом, подобно нартам. По осетинским преданиям, осетины заняли южные склоны Главного хребта после гибели царциатов, когда местность опустела и одичала (покрылась лесом).

"Народные сказания осетин передают, что в нагорной части нынешней Юго-Осетии, до водворения осетин, жил неизвестных народ, который осетины называют "царциата" или "царцата" (ед.число "царца", "царци"). Народ этот занимался земледелием и скотоводством, имел стрелы, луки, кинжалы. Это был народ-богатырь, характеризует их старик Содтиев (Макси — Р. Дз.), иначе они не зашивали бы при поражении свои черепа медными листами. Так как народ "царциата" развратился и испортился, Бог решил погубить его. По воле разгневанного Бога хлеб у царциатов ночью созревал, а с наступлением дня снова становился зеленым. Царциата пускали в колосья раздвоенные на конце стрелы и что таким образом сбивали, тем только и питались. Так, умирая от голода, погиб народ царциатов (Эдис, Леван Бегизов) (79, сс.

133, 134).

По сведениям Вахушти Багратиони, южные склоны Главного хребта до появления осетин занимали грузины (12, с. 82). Споря с Вахушти, Г. Ф. Чурсин писал: "Осетинские предания ничего не помнят о грузинском населении Магран-Двалети (так называлась по грузинской географической номенклатуре область верховьев Б. Лиахвы — Р. Дз.) и говорят исключительно о царциатах. Кроме того, неизвестно ни одного грузинского географического названия в высокогорном районе Юго-Осетии, сохранившиеся же названия, очевидно, принадлежат языку того народа, который занимал эту страну до появления осетин" (79, с. 137).

Г.Кокиев в своем историко-этнографическом очерке, касаясь рассматриваемого термина, писал: "Слово "царциата" — часто употребляемый в осетинском языке термин и означает не сокровища, зарытые в земле, и не племя, похороненное под теми курганами, которые подлежат раскопкам, а просто множество или массу чего-нибудь или кого-нибудь". Осетины о массе людей (напр. о войске) говорят "dunetæ issæuj" или "carcatæ ssæuj", что означает буквально "миры (от слова dune — мир, вселенная) идут" или "множество (масса) идет". Таким образом, два термина — царциата и дуйнета ("миры") совершенно равнозначны и употребляются в одном и том же значении — в значении множества или массы. Эти два народа — нарты и царца — являются легендарными народами, о которых сохранились сведения лишь в народных сказаниях. О нартах у осетин осталось большое количество сказаний, но о народе царца мы располагаем очень ограниченным количеством сведений (39, с.42).

"По существующему среди южных осетин представлению, царциата погибли каким-то необыкновенным и ужасным образом; поэтому и теперь обо всем необычайном, вызывающем удивление, осетины говорят: "чудо царциатов", "царциатское чудо" (79, с. 134). Упоминая о раскопках Д. Я. Самоквасова в местности "Царца" у с. Чми в Северной Осетии, Г. Ф. Чурсин отмечает: "Очевидно, это такой же холм царциатов (царца), какие имеются и в некоторых местностях Юго-Осетии (Хвце, Эдис). По легенде царциата погибли от голода, но в ряде мест сказители прибавляют к голоду и чуму (39. с.43). В Дигории рассказывают о гибели царциатов несколько иначе. "Народ царца…сильно возгордился и перестал признавать Бога. В своих домах люди делали настолько высокие двери, чтобы при входе человеку не приходилось наклонять голову, иначе Бог мог бы подумать, что народ царца признает его и поклоняется ему. За такую гордость Бог послал на царца всепоглощающий огонь, от которого люди целыми семьями уходили в склепы и умирали в них. После огня Бог послал потоп, который смыл мягкую землю, и от этого образовались горы и ущелья в Осетии" (39, с. 43).

Несмотря на то, что царциата связаны с какими-то чудесами ("царциаты диссæгтæ" — "царциатские чудеса"), все данные о них — детали быта и прочее — вполне реальны. Поэтому мы не склонны считать их плодом фантазии осетинского народа, мифическим племенем.

Вот пословицы и поговорки, упоминающие этот народ: 1) Царциаты сæфт фесты — Погибли, подобно царциатам. 2) Царциатау цæрдцу кæнынц — Сильно голодают, подобно царциатам. 3) Уæ, мæнæ та диссæгтæ, царциаты диссæгтæ - О, вот еще чудеса, царциатские чудеса, (т.е. похоже на те чудеса, которые совершались царциатами). 4) Ныццарца ис! — "Процарцился", сделался подобным царциатам. Так говорят о развалившейся, пришедшей в ветхость вещи, о разорившемся хозяине. 5) Цæрдцу фæкæ! — Будь голодным! Так говорят тому, кто настойчиво просит есть (2).

По В. И. Абаеву, "цæрдцу" означает "голодать", а не "кочевать", хотя "кочевать", "бродить" могло в определенных ситуациях означать и голодание, т. е. "скитаться в поисках пропитания" [1, с.302).

Говоря о "чудесах" царциатов, осетины представляют что-то необыкновенное, причем эти чудеса носят негативный характер, т. е. "не чудесно-прекрасные" деяния связаны с именем царциатов, а "чудесно-ужасные", бедственные. Осетины говорят: Мæнæ царциаты диссæгтæ!