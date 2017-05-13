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Сказания о хладнокровном мужестве Хаджиумара

13.05.2017  |  17:06

Сказания о хладнокровном мужестве Хаджиумара

"… осетин могучего телосложения, с теплым взглядом черных глаз, он был нелюдим, неразговорчив. О хладнокровном мужестве Хаджиумара передавали шепотом удивительные истории. Не зная испанского языка, он ходил по фашистским тылам с небольшой группой отобранных им отчаянных храбрецов-испанцев. Его возвращение в Мадрид после очередного рейда опережалось известиями о сумасшедших по дерзости и отваги делах: летели на воздух артиллерийские склады, рвались на фашистских аэродромах начиненные бомбами немецкие самолеты, взрывались стратегические мосты и эшелоны с оружием Гитлера и Муссолини. Он никогда ничего не рассказывал. Он не мог себе этого позволить. Он был разведчиком. А на вопрос только качал черной, как смоль, шевелюрой и улыбался своей застенчивой улыбкой".

Хемингуэй, находившийся в это время в Испании, очень хотел познакомиться с легендарным Ксанти. Но Хаджиумар не любил давать интервью и поэтому избегал встреч с журналистами и писателями. Но, все-таки настойчивость Хемингуэя взяла свое. После возвращения из очередного рейда Мамсуров оказался в одной компании с писателем. После долгих уговоров товарищей, которые убедили его, что интервью, опубликованное всемирно известным писателем, может сослужить добрую службу испанским патриотам, Хаджиумар согласился рассказать о своих делах Хемингуэю. Два вечера беседовали они за чашкой кофе в отеле "Флорида".

Хемингуэй был восхищен своим собеседником. Его рассказы произвели на него огромное впечатление. И задумав роман "По ком звонит колокол", Хемингуэй решил сделать храброго полковника Ксанти прообразом главного героя.

Герой Советского Союза генерал-полковник Мамсуров сражался на фронтах Гражданской войны, был одним из прославленных военачальников Великой Отечественной войны, стал легендой, чей образ живет в романе выдающегося американского писателя XX века.

Валерия Верхорубова

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