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Независимый народ Акуша

14.05.2017  |  08:21

Независимый народ Акуша

"... К северо-востоку от Гази-Кумука обитает независимый народ, который называет себя Акуша. Они очень многочисленны и их язык не понятен другим жителям Кавказа.

У них нет князя или каких-либо вельмож, которым они платили бы дань. Но у каждого их племени (или Бутта) есть свой староста, который постоянно следит за интересами своего племени, дает советы, но не может командовать.

Если какой-нибудь из соседних князей, желает заключить военный союз с ними, то он должен отправить послов к каждому Бутта отдельно. Это правило строго соблюдается Акушинцами с помощью специальных "министров", которых числом всегда двенадцать. Этот народ отправляет свои войска за самую высокую плату, и объявляет войну тем, кто не платит им, как было уговорено.

Их сила, храбрость и репутация хорошо известны по всему Кавказу и до сих пор способствуют сохранению баланса среди кавказских народов ...".

©Якоб Райнеггс, "Историческое и географическое описание Кавказа", 1798, стр. 172

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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