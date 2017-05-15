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Как Исмаил I завоевывал страны

15.05.2017  |  10:20

Как Исмаил I завоевывал страны

Провозгласив себя в Тебризе шахом, Исмаил I подчинил своей власти значительную часть Ирана, завоевал Ирак и ряд других областей Передней Азии. Сефевидское государство стадо граничить на западе с османской Турцией, на востоке с узбекским государством.

"Шах Исмаил — подчеркивал К. Маркс, — был завоевателем: за 14 лет своего царствования он завоевал 14 провинций". Однако свою завоевательную политику шах Исмаил начал с подчинения своей власти Ширвана. Летом 1509 г. шах, захватив Ширван, направился на Дербент и после длительного и ожесточенного сражения захватил его. Назначив правителем Дербента эмира Мансура и подчинив другие селения, входившие в Дербентское владение, шах Исмаил направился на Табасаран.

Табасараны поддерживаемые другими народами Дагестана, в течение полутора месяцев оказывали упорное сопротивление врагу, но под напором численно превосходящих сил противника отступили в горы.

(c)В.Г. Гаджиев, "История Дагестана"

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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