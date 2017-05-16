16.05.2017 | 15:13

Немного про Ичкерию, о

Беное и Байсангуре

Байсунгур (БойсагIар), участник Кавказской войны, наиб Беноя.

До провозглашения Имамата, вместе с другими беноевцами участвовал набегах на русские укрепления.

Участвовал практически во всех крупных сражениях в период мусульманского имамата, в боях получил множества ран: лишился глаза, руки и ноги. Был пленен.

Байсангур из Беноя вовсе не нуждается в хвалебных эпитетах,

Тот факт, что в свое время имам в награду за необыкновенной храбрости и преданности делу газавата, наградил Байсунгура двумя орденами, говорит сам за себя.

Хаджимурад Доного

«Переселение чеченцев из тех мест, – заметил в разговоре Шамиль, – где лежат кости предков их, всегда повлечет за собою неудовольствие и восстание: места эти, как бы бесплодны и нездоровы не были, представляют собой предмет самой глубокой и искренней привязанности чеченцев».

Что же касается до жителей аула Баяни (Беной), то, по мнению Шамиля, именно личность Байсунгура представляет опасность для властей и если есть он, то будет и восстание, а Ичкерийские леса им послужить крепостью.

Именно Байсунгур вснародно поклялся, что не сойдет с начатого пути, «пока не слетит с него голова». «Поэтому, – замечает А. Руновский, – на перемирие с беноевцами тогда только можно будет надеяться, когда не будет между ними Байсунгура. Но этого, кажется, иначе нельзя достигнуть как с его смертью, потому что живым он едва ли отдастся в наши руки».

Наконец при переговорах, состоявшимися у кладбища, с посланцами полковника Черткова, предложившими Байсангуру сдаться, последний указал на ближайшие могилы и произнес: «Вот с ними говорите вы о вашем деле: они вас услышат, скорее, нежели я».

Слова пристава подтвердил и мам Шамиль, заявив: «Таш-адам Байсунгур! (камень человек Байсунгур!) …Да, это такой уж человек, я его хорошо знаю: он ни за что не изменит своему слову… Но впрочем, он больше ничего не желает, как только умереть, сражаясь против неверных».

Из беседы с Шамилем и его семьей, пристав Шамиля в Калуге А. Руновский

17 февраля 1861 года Байсунгур со своим семейством и некоторыми участниками восстания был окружен войсками и после боя захвачен в плен. Не обошлось, как говорит народная молва, без предательства, верного козыря властей. Смертная казнь через повешение. Так закончилась смерть героя.

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