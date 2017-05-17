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Неумеренность и обжорство у осетин считаются большим пороком

17.05.2017  |  16:22

Неумеренность и обжорство у осетин считаются большим пороком

"Осетин относительно нее (пищи) отличается необыкновенной умеренностью, воздержанием и выносливостью. Неумеренность и обжорство считаются большим пороком. Малейший намек на страдание голода считается высшим бесстыдством, почему человек стоически может переносить голод, не заявляя никогда никому об этом. Хорошо, что обычай отнесся к этому вопросу так разумно, обязав хозяина, со своей стороны, никогда отнюдь не спрашивать гостей, — "хотят ли есть" (это признак величайшей скупости, недостойной человека), а подать все, чем богат, и просить настойчиво гостей откушать.

Среди мужчин считалось неприличным вести разговоры о своих жене и детях, расспрашивать кого-то о домочадцах. (Хотя в женской среде такие расспросы считались актом вежливости). У осетин считалось неприличным говорить о своей жене или, тем более, хвалить её. А если всё-же приходилось упоминать о ней, или о детях, мужчина всегда как бы просил прощения у окружающих (Уае фарн бирае, …)".

(c)Савва Кокиев, "Записки о быте осетин".

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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