Неумеренность и обжорство у осетин считаются большим пороком

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Немного про Ичкерию, о Беное и Байсангуре 2017-05-16 15:13
-
- Как Исмаил I завоевывал страны 2017-05-15 10:20
- Независимый народ Акуша 2017-05-14 08:21
-
- Сказания о хладнокровном мужестве Хаджиумара 2017-05-13 17:06
- Одно из самых загадочных племен Кавказа 2017-05-12 17:28
Неумеренность и обжорство у осетин считаются большим пороком17.05.2017 | 16:22
"Осетин относительно нее (пищи) отличается необыкновенной умеренностью, воздержанием и выносливостью. Неумеренность и обжорство считаются большим пороком. Малейший намек на страдание голода считается высшим бесстыдством, почему человек стоически может переносить голод, не заявляя никогда никому об этом. Хорошо, что обычай отнесся к этому вопросу так разумно, обязав хозяина, со своей стороны, никогда отнюдь не спрашивать гостей, — "хотят ли есть" (это признак величайшей скупости, недостойной человека), а подать все, чем богат, и просить настойчиво гостей откушать.
Среди мужчин считалось неприличным вести разговоры о своих жене и детях, расспрашивать кого-то о домочадцах. (Хотя в женской среде такие расспросы считались актом вежливости). У осетин считалось неприличным говорить о своей жене или, тем более, хвалить её. А если всё-же приходилось упоминать о ней, или о детях, мужчина всегда как бы просил прощения у окружающих (Уае фарн бирае, …)".
(c)Савва Кокиев, "Записки о быте осетин".
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас