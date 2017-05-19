По рассказам стариков, девять десятых их страны было покрыто лесами...

19.05.2017 | 13:43

Абадзехи были, в точном смысле понятия, "лесные люди": лес был их стихия, где они себя чувствовали, как рыбы в водах; лес их укрывал от непогоды и от неприятеля, лес их и кормил: множество оленей, диких коз, свиней, серн, туров, зубров таилось в дремучих дебрях верховьев Пшехи, Курджипса и Белой.

Во время отдыха от наездов в соседние области, абадзехские воины охотились, сначала с луком, копьем, а затем и с ружьем на медведей, барсов (Барсы и в настоящее время попадаются охотникам в верховьях Б. и М. Лабы, Уруштена, близ Шугуса), волков, лисиц, куниц, выдр, речных бобров. Кроме того в лесах водились в изобилии горный тетерев (Tetrao Miocosiewiczi), горная индейка (Megaloperdix Caucasica) и многие другие породы птиц; из хищных следует отметить особенно крупной величины ягнятник (Gyps fulvus).

Из ископаемых Абадзехии следует отметить каменный уголь (в долине Белой ее притока Дахо), нефть (близ станиц Ширванской, Апшеронской, Нефтяной, Ключевой), горный воск (близ укрепления Хадыжей), бурый железняк (между Белой и М. Лабой, близ Даховской,

Из минеральных вод в Абадзехии большой славой пользовались псекупские — Псефабе.

Сюда свозились на арбах больные и раненые черкесы: здесь под руководством горских врачей они проходили короткий, но энергичный курс лечения. Кроме серных горячих вод, дававших до 30.000 ведер в сутки, близ Псефабе существовали и эксплуатировались горцами и солено-йодо-бромистые, углекислый и соленые источники. Близ местечка Горячий Ключ еще сохранились следы обширного поселения. Мне пришлось беседовать с одним из жителей этого селения; он жаловался, что приезжавшие на воды больные разоряли их: по обычаю, гостю отказать нельзя было в приеме и содержании, — и гости, поэтому, не переводились в течение круглого года, так как водолечебный сезон не прерывался даже и зимою. Близ истока горячих ключей было вырыто несколько ям, куда по-очереди больные опускались, затем их обертывали в бурки и несли в сакли; серную воду принимали и внутрь. По словам старых абадзехов, воды в большинстве случаев излечивали ревматизм, накожные болезни, раны.

А. Н. Дьячков-Тарасов. Абадзехи. 1902. (Историко-этнографический очерк)

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