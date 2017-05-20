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Карачаево-балкарские колядки "Озай"

20.05.2017  |  09:23

Карачаево-балкарские колядки

 

"Озай", напоминающий русские колядки, связан с определенным временем года (ноябрь-декабрь), когда пастухи спускаются с летних пастбищ, отучневший скот загоняется в помещение, амбары полны хлеба - в доме скотовода наступает предзимнее изобилие и довольство. Исполнители обряда ходили по дворам и собирали угощение - бузу, вареную баранину и т. д. В тексте "Озай" мы встречаем те же устойчивые поэтические формулы, что и в других обрядовых песнях, - величание (хозяина), пожелание, просьбу, угрозу, укоры:

Вставай, поднимайся, княгиня, вставай, На чердак залезай, княгиня, Озай, Озай, Черноухого валуха белого, что вечером зарезали, Локтевую кость подавай, Ой, Озай, Озай! Один шаг - к тебе, один хурджин с едой - мне, Да супу - чашу, Да хлеба - краюху, Да мяса - два ребра, А не дашь - чтоб со скалы упала и разбилась!

 

 

Участники обряда "Озай" несли родовые флаги, хурджины, маски диких зверей и домашних животных. Руководитель нес чучело барана или орла. Певец пел песню "Озай".

 

 

Со смехом и шутками молодежь во главе с ряженым (теке-гепчи - козел) обходила дворы, требуя вознаграждения за исполняемые ими календарно-обрядовые песни-благопожелания "Озай". Эти песни начинались традиционным зачином:

Озай, Озай! Пришли (мы) к вам, Подайте нам. Тейри пусть даст вам!

 

 

Сообщив о своем приходе и попросив одарить чем-нибудь, участники желали хозяину благ:

Пусть будут шерстисты ваши овцы, Озай! Пусть (всегда) будут радостны (ваши) праздники, Озай! (Пусть всегда будет) жирной скотина, которую вы режете, Озай!

 

 

Они предрекали счастье дочери, сыну и другим домочадцам:

Пусть замуж выйдет (ваша) дочь, Озай! Пусть женится (ваш) сын, Озай! Пусть у вашей снохи будет много сыновей, Озай!

 

 

Пожелание и просьба о вознаграждении порой сопровождались и укором в адрес тех, кто не одаривал участников обряда. Иногда эти укоры переходили в проклятья:

Если прогонишь нас, не вознаградив, да не взойдет Пшеница на твоем поле, Озай!

 

 

Или:

Кто не подаст нам (поющим) Озай, Пусть будет бездетным.

 

 

В танце "Озай" роль княгини исполняла девушка в нарядной одежде с богатыми украшениями, высокой шапочкой и длинными рукавами, подчеркивающими ее княжеское происхождение. К "княгине" подходили исполнители танца "Озай" вместе с ряженым. Парень и девушка в роли дочери и сына становились рядом с "княгиней". Разыгрывалась сцена свадьбы - это был намек на то, что скоро сын женится, а дочь выйдет замуж. Затем, получив подарки от "княгини", все исполняли танец "Озай". Преподносились подносы с мясом, сыром, пирогами, это заменяло все подарки в танце. В другом варианте танца "Озай" "княгиня" взмахом руки вперед отказывалась дать подарки. Тогда исполнители танца показывали княгине кулаки в шуточной форме.

#видео@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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