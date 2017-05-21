Апсуара — морально-этический кодекс абхазов

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Апсуара — морально-этический кодекс абхазов21.05.2017 | 16:32
Понятие апсуара зародилось еще в глубокую древность. В письменных источниках его впервые использовал основоположник абхазской литературы Дырмит Гулиа. Апсуара включает в себя черты идеальной личности — честь и совесть, благородство и галантность, мужество и человеколюбие, гостеприимство и уважение к старшим, скромность и терпение.
Важнейшую роль в структуре апсуара играют его принципы, формирующие основы социального поведения. Едва ли не важнейшим является аламыс — совесть. Для абхаза это понятие имеет вполне конкретное этническое содержание. Известное народное изречение «Смерть абхаза в его же совести» обозначает, что, совершив несовместимый с совестью поступок, абхаз «умирает живым».
Другим принципом апсуара является ауаюра — человечность. Она ставит человека в центр системы апсуара, что находит воплощение в нравственной сфере взаимоотношений людей. Уважительное отношение к любому человеку, как к самому себе, входит в обязательные нормы абхазского этикета. Другими принципами апсуара являются апсуа аамсташвара (абхазское княжеское) — рыцарство, благородство, галантность, еихацгылара — взаимоснисходительность и т. п.
Важное значение имели запретительные принципы, как, например, пхашьароуп - «стыдно», связанный со страхом нарушить поведенческие нормы, принятые в обществе. Детей обычно с малолетства приучали к тому, что такое стыдно, какие поступки нежелательны. Родители внушали им: «Не запятнай чести и имени отца и матери». Следующий запретительный принцип цасым - «не обычай» - включает в себя традиционные запреты.
Благодаря диалектической гибкости, присущей Апсуара, древний абхазский этнос и в начале третьего тысячелетия, сохраняет уникальное своеобразие своей культуры, своё неповторимое лицо, одновременно представляя собой современный, европейски цивилизованный народ. Именно Апсуара, сбережённая через века и тысячелетия, сохранила народ, несмотря на все перенесённые им тяжкие испытания. Старинная пословица прямо говорит: «Абхазов то сохраняет, что они Апсуара почитают».
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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