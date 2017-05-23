23.05.2017 | 14:08

СТАЛИН О ГРУЗИИ

"Самая склочная республика - Грузия..." - вынужден был констатировать Иосиф Виссарионович, рассказывая, сколько дрязг и склок доставляет ее элита (И. Сталин, Соч., ОГИЗ, 1947 г., т.6, стр. 209). Сказано это было на XIII съезде партии (май 1923 г.), на котором им же была вскрыта неприглядная картина поведения партийной верхушки и состояния национального вопроса. И только к 1923 году, в результате действенных мер партии, она "...оказалась замкнутой в партийном отношении". Точность и весомость сталинских формулировок общеизвестна; стало быть, его уточнение - "в партийном отношении" - сделано не напрасно и имеет определенный смысл.

Склоки в партийном аппарате приутихли; однако склоки в национальном вопросе лишь получили видимость решения.

Что имелось в виду? Об этом И.В. Сталин докладывал на предыдущем, XII съезде партии: "Возьмем Грузию. Там имеется более 30% негрузинского населения. Среди них: армяне, абхазцы, аджары, осетины, татары. Во главе стоят грузины. Среди части грузинских родилась и развивается идея - не очень считаться с этими мелкими национальностями: они менее культурны, менее, мол, развиты, а потому можно и не считаться с ними. Это есть шовинизм - шовинизм вредный и опасный, ибо он может превратить маленькую Грузинскую республику в арену склоки" (И. Сталин, Соч., ОГИЗ, 1947 г., т.5, стр. 249-250).

Сталин, конечно, выразился деликатно - "в арену склоки", тогда как на самом деле, стремясь "грузифицировать" прочие нации, грузинские партийные бонзы превратили республику в арену геноцида. Для чего и потребовались жесткие методы обуздания республиканского партаппарата, иначе ситуация грозила превратиться в чрезвычайную.

"Если бы Советская власть не сумела в Закавказье поставить орган национального мира, могущий урегулировать трения и конфликты, мы вернулись бы к эпохе... когда люди жгли и резали друг друга". (Там же, стр. 251-252)

Говоря о резне во всем Закавказье, Сталин говорит о подобной дикости и со стороны Грузии: "Вы знаете грузино-армянскую войну", - напоминает Иосиф Виссарионович.

Особенно возмущает И.В. Сталина отношение грузинских коммунистов к русским, ибо русские, поясняет он, создают Федерацию, в которой Грузия будет находиться в составе Закавказской Федерации на равных со всеми другими нациями, и, понятно, что такое положение никак не соответствовало устремлениям грузинской элиты. В неутихающем массовом шовинизме досталось и русским, впрочем, потом все спишут на меньшевиков.

То, что происходило в Грузии, не соответствовало образу создаваемого в СССР строя, в котором не должно быть места "язвам капитализма" и прочим "пережиткам старого". Естественно поэтому, сталинское объяснение поведения грузинской элиты носит умиротворяющий характер: Сталин выбрал формулу объяснения, ссылаясь на чисто экономические причины.

"Дело в том, что узы Федерации Закавказья лишают Грузию той доли привилегированного положения, которое она могла бы занять по своему географическому положению. Судите сами. Грузия имеет свой порт - Батум, откуда притекают товары с Запада, Грузия имеет такой железнодорожный узел, как Тифлис, которого не минуют армяне, не минует Азербайджан, получающий свои товары из Батума. Если бы Грузия была отдельной республикой, она могла бы... ультиматум поставить и Армении, которая без Тифлиса не может обойтись, и Азербайджану, который без Батума не может обойтись. Тут были бы некоторые выгоды для Грузии" (там же, стр. 253).

Словом, при такой зависимости соседей грузинская элита готова взять на себя обязанности лидирующей нации и создать "Великую Грузию". Как это будет происходить, видно на примере "разборок" внутри самой Грузии. Сталин по этому поводу деликатно, чтобы не накалять страсти, объясняет:

"Тифлис - столица Грузии, но в нем грузин не более 30%, армян не менее 35%, затем идут все остальные национальности. /.../ Ежели бы Грузия представляла из себя отдельную республику, то тут можно было бы сделать некоторое перемещение населения, например, армянского из Тифлиса. Был же в Грузии принят известный декрет о "регулировании" населения в Тифлисе /.../. Имелось в виду некоторое перемещение населения произвести так, чтобы армян из года в год оказывалось меньше... чем грузин..." (Там же).

В общем, дайте только Грузии "свободу рук", и шовинизм там превратится в отъявленный геноцид. Как отмечает И.В. Сталин, "...соблюдая видимость интернационализма", там продолжается скрытая политика "разгрузки".

"Этот грузинский шовинизм, перешедший в наступление", обнаглел до такой степени, что требует для Грузии определенных "привилегий" за счет Армянской и Азербайджанской республик".

Ситуация в регионе настолько взрывоопасна, что ЦК партии вынужден раз за разом направлять в Грузию высокие партийные комиссии, возглавляемые авторитетными представителями партии - Дзержинским, Куйбышевым, Каменевым, Орджоникидзе. (Известная истории, связанная с "грубостью" Орджоникидзе, получившего нагоняй от Ленина, - свидетельство скорее не грубости Орджоникидзе, а хамства грузинских партайгеноссе.) Результаты деятельности этих комиссий засвидетельствованы на съезде: Грузия стала "замирённой" лишь "в партийном отношении". Национальные ушли в подполье. Непомерные амбиции своего высокого статуса среди других наций продолжались, как и стремление что-либо присоединить или чем-нибудь поживиться за счет других. Нелишне вспомнить, что "богатая" и благополучная Грузия в Советское время дотировалась из Центра на 28-29%.