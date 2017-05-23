Первый аккордеон был запатентован армянином

23.05.2017 | 19:40

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Первый аккордеон как таковой был запатентован в 1829 году в Вене армянином Кириллом Демианом. Это и считается годом рождения аккордеона.

23 мая 1829 года в Вене Кирилл Демиан (1772-1849) официально запатентовал свое новое изобретение — аккордеон.

Демиан решил назвать изобретение аккордеоном, поскольку яркой особенностью его было именно наличие аккордового звучания. В основу изобретения легла эолина Фридриха Бушмана. Аккордеон Демиана имел 7 клавиш для правой руки, которые были расположены в один ряд (мелодия) и 2 клавиши для левой (аккомпанемент).

Демиан также создал основные элементы конструкции инструмента, которые сохранились до настоящего времени: корпус, состоящий из правой и левой крышек с клавиатурами, и меховую камеру.

Кирилл Демиан родился в румынском городе Герла (Арменополис – был построен в 16 веке переселенцами из Киликийского армянского царства).

Он быстро стал популярен по всей Европе. В 1830-х годах он появился в Англии, в 1840-х стал популярен в Нью-Йорке. А когда в XIX веке началась массовая эмиграция из Европы (только в период с 1815 по 1932 Европу покинуло 60 миллионов человек), то аккордеон распространился по всему свету.

ссылки https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrill_Demian http://accordion-museum.com/ru/accordions/history http://www.aquarium.ru/misc/aerostat/aerostat420.html

Видео https://www.youtube.com/watch?v=Rj3aXk_lrpc https://www.youtube.com/watch?v=oEaRDMmcFuE