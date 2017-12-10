Кавказская война и исход горцев

10.12.2017 | 21:58

Прежде чем сказать о Русско-Кавказской войне, мы прежде всего отметим, что судя по ее результатам, на Кавказе, в частности – на Западном Кавказе, свершилось почти полное изгнание коренных народов, которых «ни Чингисхан, ни Тамерлан, ни Солиман Великолепный не могли одолеть», а в Абхазии политика великодержавного шовинизма продолжалась вплоть до окончания антиколониальной войны народа Абхазии с грузинским агрессором, т.е. – 30 сентября 1993 года.

Прежде чем приступить к повествованию о наших соотечественниках, ураганом истории разбросанных по всему свету, приведем один характерный эпизод, произошедший в конце XIX века:

«Известный боевой генерал русской службы Григорий Чачба, истинный абхазец, пользовавшийся огромной популярностью среди горцев Кавказа, сын Али-бея, потомок грозного Келишбея, болел в Тифлисе; в числе приезжавших навестить его, по горскому обычаю, были представители горцев Северного Кавказа.

Генерал, участник покорения многих горских племен, не без ядовитой иронии, спросил по-абхазских одного известного, старого горца Кабарды: - Ахмат, раньше вы доставляли в Абхазии хороших коней, почему теперь перестали? Горец ответил:

- Гиргол (Григорий), на хороших конях хорошие люди уехали в Турцию".

В конце XVIII - нач. XIX вв. огромная военная мощь Российской империи устремила свои взоры на Кавказ. Здесь столкнулись тогда интересы самых крупных в то время держав - России, Оттоманской империи, Великобритании, Франции и Ирана. Российская империя в лице новой нарастающей буржуазии и военно-политической элиты стремилась к расширению новых рынков и выхода к Индии и Константинополю. И здесь она впервые, серьезно столкнулась с кавказскими горцами, с которыми, надо отметить, славянские народы до этого, в течении ряда столетий поддерживали экономический и военный союзы, не говоря о связях культурных и династических.. Очень четко отметил в своем докладе "Кавказская война и беженцы" безвременно ушедший, талантливый абхазский писатель Даур Зантариа:

Даур Зантариа

"Мир с тысячелетним вольным укладом, с цивилизацией, которая была и не европейской, и не азиатской в полной мере, где государственные образования, четкие сословные структуры заменялись союзом независимых общин - этот мир столкнулся с совершенно неприемлимой для него силой. В сущности, Кавказская война была уникальной войной запоздалой античности о миром, бравшим первые уроки у Европы.. От Кавказа вдруг стали требовать, чтобы он переориентировался с Востока на Запад, да то как он ни Востоком, ни Западом не был, а был как бы границей двух стихий".

По существу на Кавказе происходила последняя многолетняя жестокая война между рыцарями /от немецкого слова "риттер" - "всадник"/ и буржуа. В этой войне применялись все методы - от подкупа кавказской знати, блокады, политики "разделяй и властвуй", вплоть до полного физического истребления.. Надо отметить, что были в царской России генералы и чиновники, которые предлагали правительству планы экономического и культурного воздействия на горцев. Нo этим планам не суждено было сбыться.

Первый удар на Северном Кавказе был нанесен по кабардинцам и ногайцам.. Екатерина II прислала богатые дары кабардинским князьям Беслану Хамурзину и Атажукину, которых лично принимала у себя во дворце, но на народном собрании, в Кабарде, "посоветовавшись между собою, оба взяли подарки свои и пошли на мост; совсем на середине моста князь Хамурзин обратился к народному собранию", сказав, "чтобы отныне навсегда всякий кабардинец отворачивался, как от греха от подобных подарков и чинов" и с этими словами богатые дары царицы полетели в стремительно несущуюся реку Баксан.. В результате ожесточенных столкновений и поступательного движения царских войск кабардинцев сохранилась в десять раз, в 20-е года XIX века их насчитывалось всего лишь 35 тысяч.. До этого, в конце XVIII в и шейх Мансур объединив многие народы Кавказа сумел в течение ряда лет организовать сопротивление надвигающейся угрозе.

Но уже в 1808 году; а потом к завершению войны - в 1862 г. в Петербурге была создана специальная комиссия по кавказскому вопросу, основными положениями которой были следующие пункты: 1. Полностью очистить Кавказ от оружия и продолжать военные действия до тех пор, пока будет оказываться вооруженное сопротивление. 2. Заставить горцев спуститься с гор на равнину, т. к. в горах они очень искусны в ведении боевых действий.. А живя на равнине, они со временем утратят свои боевые действия. 3. ВЫНУДИТЬ горцев покинуть родные земли и переселиться в Турцию. 4. Колонизировать Кавказ лояльным и благонравным населением, чтобы растворить в нем коренное население.

Генерал Ермолов в самом своем начале управления Кавказом подчеркиквал: "Горские народы примером независимости своей в самих подданных императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости". /Курсив наш. - Р. Г./

Официальный российский историк А.П. Берже охарактеризовал выселение кавказских горцев, как "военную и политическую меру", которая была принята по особому плану, выработанному в 1862 г. в Петербурге, т. н. "Кавказским комитетом по выселению горцев". "Изгнание черкесов была крайняя, но единственная мера к умиротворению края", - отмечал В. Новицкий. в 1864 г. в Сухуме, наблюдая исход абхазов в Турцию. После Абхазского восстания 1866 года проектировалось выселение абхазов "в ОДНУ ИЗ отдаленных губерний России". В телеграмме, отправленной из Боржома 24 августа 1866 года великим князем Михаилом в Санкт-Петербург военному министру Милютину Д. А. говорилось: