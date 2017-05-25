25.05.2017 | 08:21

На Кавказе всегда ценилось оружие, в первую очередь холодное. Его тщательно выбирали, содержали в порядке, затачивали до нереальной остроты, ведь когда-то от качества ножа или кинжала могла напрямую зависеть жизнь владельца оружия и его семьи.

В Абхазии клинки называют ножом. На рукояти обязательно металлическое кольцо и кожаный шнурок для мгновенного извлечения клинка из ножен. Традиционно нож использовался как охотничий – для разделки дичи.

Кинжалы, сработанные мастерами из Азербайджана почти не отличаются от армянских. Основное отличие – в декорировании. Узор может составлять как растительные мотивы, так и несколько угловатые, графические мотивы. Также распространено нанесение мусульманских мотивов – изгибающиеся стилизованные ветки и арочные перекрытия. Часто рукоять украшена в технике прорезного орнамента.

Кинжалы из Армении мало отличаются от общекавказской модели. Несколько более удлиненная головка и вырезы перехваты – основные отличия. Украшены армянские клинки растительным орнаментом или стилизованными надписями на армянском языке. Рукоятки дорогих изделий могут быть украшены драгоценными камнями.

Очень похожи на грузинские кинжалы клинки хевсурдских мастеров-оружейников. Основа их прибора – латунь или железо, а украшают они простым орнаментом в виде медной насечки.

У адыгов и черкесов, народов Западного Кавказа, кинжалы отличаются коротким и широким клинком.

Дагестанские кинжалы хорошо известны и пользуются значительным спросом далеко за пределами Кавказа. Мастера из села Кубачи изготавливают клинки в лезгинской манере – с ассиметричными долами на лезвии. Высокий эстетический уровень и изящество оружия сделало кубачинские клинки желанным приобретением многих людей. Лезвие между долами у них, как правило, подвергается воронению. Основные типы орнамента – мархарай, тута, а также сита и москов-накыш. Два первых орнамента – самые распространенные.

Также знамениты оружейники города Кизляр. Их клинки отличает необыкновенная крепость стали и красивая, оригинальная отделка. Несмотря на недавнюю историю – всего несколько десятилетий, кизлярские клинки собрали со всего Кавказа все лучшее в создании холодного оружия и смогли на этой основе создать свое уникальное и узнаваемое производство. Карачаево-балкарские кинжалы называют «Кара кама», что означает «черный кинжал». Цвет клинку придает повышенное содержание молибдена в железе. При ковке металл приобретал характерный графитовый оттенок.

Осетинский кинжал «хъама» является непременным атрибутом национального костюма. Обоюдоострый прямой клинок с долами на лезвии носится в ножнах их черной кожи. В длину такое оружие может достигать метра.