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"Вторая Хасаука".27.05.2017 | 08:21
В то же время расположенный в Камен- номостком укреплении на Кубани отряд под командованием полковника Султана Казы-Гирея получил приказ двинуться вверх по реке "для уничтожения деревянного карачаевского моста и преграждения партии Магомет-Амина пути отступле ния". Во главе 7 рот пехоты, 30 казаков и горской милиции Казы-Гирей выступил к Карачаю. Однако, как оказалось, наиб предвидел подобное развитие событий, и поэтому в Тебердинском и Кубанском ущельях оста валась часть его ополчения. Пропустив царский отряд через теснины Аман-Ныхыта, горцы попытались поймать его в ло вушку. Одна часть горцев заняла позиции на пути следования отряда, а другая — стала переправляться через Кубань, чтобы занять Аман-Ныхыт и отрезать тем самым Казы-Гирею пути отступления. Но у
полковника Султан Казы-Гирея оказалась неплохая разведка, которая вовремя сообщила командиру о перемещениях бойцов противника. Правильно оценив обста новку и не без оснований опасаясь, что его отряд может быть окружен и уничтожен, он отдает приказ: срочно отступать. Рос- сийские солдаты сумели прорваться через теснины Аман-Ныхы- та и отойти к Каменномостскому укреплению, потеряв несколько десятков человек убитыми и ранеными.
Правда, эта крупная неудача русского отряда была, по обыкновению царской армии на Кавказе, представлена в реля циях как большой успех. Несмотря на то, что отряд не выпол нил ни одной поставленной перед ним боевой задачи (не смог отрезать наибу Шамиля пути отступления и даже не уничтожил деревянный мост через Кубань, которым пользовался против ник и, спасаясь от полного разгрома, отступил), царское ко мандование поставило ему в заслугу то, что горцам не удалось "перейти из Тебердинского ущелья на соединение с наибом".238 Хотя ополченцы Мухаммад-Амина, находившиеся там, такой цели для себя и не ставили. Между тем, основные силы ополчения Мухаммад-Амина расположились в местности Хасаука, прикрывая дорогу, спус кающуюся к реке Худее и ведущую затем к карачаевским аулам. Позиции, устроенные здесь, были неплохо укреплены завала ми из огромных сосен и переоборудованными под укрепления хозяйственными постройками карачаевских кошей, срубленны ми из бревен.
Некоторые завалы были устроены редутами, что бы их невозможно было обойти. В хозяйственных постройках были проделаны бойницы. Они были соединены между собой и завалами, специальными проходами, что позволяло, остав ляя одну позицию, переходить на другую. Утром 25 августа 1855 года к Хасауке подошли царские вой ска под командованием генерал-лейтенанта Козловского. В спешном порядке к нему прибыла практически в полном соста ве вся карачаевская феодальная верхушка, заявившая о сво ем неучастии в происходящих событиях, о верности присяги государю императору. Царское командование, "принимая во внимание полную готовность их загладить совершенное пре ступление",239 объявило им "полное прощение" и обещало не применять к Карачаю репрессивных мер. По приказу Козловс кого они попытались убедить карачаевскую часть ополчения Мухаммад-Амина покинуть позиции и не участвовать в сраже нии. Отчасти это им удалось, и часть карачаевцев покинула ряды ополченцев.
В 10 часов утра генерал-лейтенант Козловский приказал начинать атаку. Передовые цепи царской армии под командо ванием майора Лулудаки пошли на штурм укреплений Мухам мад-Амина. Вскоре Лулудаки был тяжело ранен, и его сменил генерал-майор Грамотин, начальник Центрр Кавказской линии, сражавшийся в этих же самых местах в 1В28 году в составе отряда генерала Емануэля. Ожесточенный бой длился около 7 часов. "Карачаевцы и партия Магомет-Амина упорно за завала ми защищали свою позицию",240 но в итоге потерпели пораже ние. Исход боя, как и в 1828 году, во многом решила артиллерия царских войск. К 1855 году дорога к Карачаю со стороны Пятигорья была уже гораздо лучше разработана, что позволи ло канонирам провезти не только сравнительно легкие мортир- ки и горные орудия, но и более тяжелую артиллерию и, развер нув батарею, расстреливать укрепления горцев прямой навод кой. В ночь с 25 на 26 августа Мухаммад-Амин покинул Карачай и через Дуутское ущелье ушел за Лабу к абадзехам. Восстание потерпело поражение. источники: — Бегеулов " Карачай в кавказской войне " -Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х rr. XIX века. Сборник документов. — Махачкала, 1959. — С.627-628 -ИБРАГИМБЕЙЛИ Х. М. Кавказ в Крымской войне 1853-1856 годов и международные отношения. — М.,1971. — С.143
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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