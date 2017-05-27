﻿"Вторая Хасаука".

27.05.2017 | 08:21

В то же время расположенный в Камен- номостком укреплении на Кубани отряд под командованием полковника Султана Казы-Гирея получил приказ двинуться вверх по реке "для уничтожения деревянного карачаевского моста и преграждения партии Магомет-Амина пути отступле­ ния". Во главе 7 рот пехоты, 30 казаков и горской милиции Казы-Гирей выступил к Карачаю. Однако, как оказалось, наиб предвидел подобное развитие событий, и поэтому в Тебердинском и Кубанском ущельях оста­ валась часть его ополчения. Пропустив царский отряд через теснины Аман-Ныхыта, горцы попытались поймать его в ло­ вушку. Одна часть горцев заняла позиции на пути следования отряда, а другая — стала переправляться через Кубань, чтобы занять Аман-Ныхыт и отрезать тем самым Казы-Гирею пути отступления. Но у

полковника Султан Казы-Гирея оказалась неплохая разведка, которая вовремя сообщила командиру о перемещениях бойцов противника. Правильно оценив обста­ новку и не без оснований опасаясь, что его отряд может быть окружен и уничтожен, он отдает приказ: срочно отступать. Рос­- сийские солдаты сумели прорваться через теснины Аман-Ныхы- та и отойти к Каменномостскому укреплению, потеряв несколько десятков человек убитыми и ранеными.

Правда, эта крупная неудача русского отряда была, по обыкновению царской армии на Кавказе, представлена в реля­ циях как большой успех. Несмотря на то, что отряд не выпол­ нил ни одной поставленной перед ним боевой задачи (не смог отрезать наибу Шамиля пути отступления и даже не уничтожил деревянный мост через Кубань, которым пользовался против­ ник и, спасаясь от полного разгрома, отступил), царское ко­ мандование поставило ему в заслугу то, что горцам не удалось "перейти из Тебердинского ущелья на соединение с наибом".238 Хотя ополченцы Мухаммад-Амина, находившиеся там, такой цели для себя и не ставили. Между тем, основные силы ополчения Мухаммад-Амина расположились в местности Хасаука, прикрывая дорогу, спус­ кающуюся к реке Худее и ведущую затем к карачаевским аулам. Позиции, устроенные здесь, были неплохо укреплены завала­ ми из огромных сосен и переоборудованными под укрепления хозяйственными постройками карачаевских кошей, срубленны­ ми из бревен.

Некоторые завалы были устроены редутами, что­ бы их невозможно было обойти. В хозяйственных постройках были проделаны бойницы. Они были соединены между собой и завалами, специальными проходами, что позволяло, остав­ ляя одну позицию, переходить на другую. Утром 25 августа 1855 года к Хасауке подошли царские вой­ ска под командованием генерал-лейтенанта Козловского. В спешном порядке к нему прибыла практически в полном соста­ ве вся карачаевская феодальная верхушка, заявившая о сво­ ем неучастии в происходящих событиях, о верности присяги государю императору. Царское командование, "принимая во внимание полную готовность их загладить совершенное пре­ ступление",239 объявило им "полное прощение" и обещало не применять к Карачаю репрессивных мер. По приказу Козловс­ кого они попытались убедить карачаевскую часть ополчения Мухаммад-Амина покинуть позиции и не участвовать в сраже­ нии. Отчасти это им удалось, и часть карачаевцев покинула ряды ополченцев.

В 10 часов утра генерал-лейтенант Козловский приказал начинать атаку. Передовые цепи царской армии под командо­ ванием майора Лулудаки пошли на штурм укреплений Мухам­ мад-Амина. Вскоре Лулудаки был тяжело ранен, и его сменил генерал-майор Грамотин, начальник Центрр Кавказской линии, сражавшийся в этих же самых местах в 1В28 году в составе отряда генерала Емануэля. Ожесточенный бой длился около 7 часов. "Карачаевцы и партия Магомет-Амина упорно за завала­ ми защищали свою позицию",240 но в итоге потерпели пораже­ ние. Исход боя, как и в 1828 году, во многом решила артиллерия царских войск. К 1855 году дорога к Карачаю со стороны Пятигорья была уже гораздо лучше разработана, что позволи­ ло канонирам провезти не только сравнительно легкие мортир- ки и горные орудия, но и более тяжелую артиллерию и, развер­ нув батарею, расстреливать укрепления горцев прямой навод­ кой. В ночь с 25 на 26 августа Мухаммад-Амин покинул Карачай и через Дуутское ущелье ушел за Лабу к абадзехам. Восстание потерпело поражение. источники: — Бегеулов " Карачай в кавказской войне " -Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х rr. XIX века. Сборник документов. — Махачкала, 1959. — С.627-628 -ИБРАГИМБЕЙЛИ Х. М. Кавказ в Крымской войне 1853-1856 годов и международные отношения. — М.,1971. — С.143

#факт@caucasus_now