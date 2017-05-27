Братья Газдановы, погибшие в разное время в сражениях Великой Отечественной

27.05.2017 | 17:48

Бра́тья Газда́новы (осет. Гæздæнты æфсымæртæ) — семь братьев Газдановых, погибшие в разное время в сражениях Великой Отечественной войны. Все братья родились в селе Дзуарикау (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) и были призваны на фронт из родного села. Их мать — Тассо Газданова — умерла после третьей похоронки. Отец Асахмат дожил до конца войны, но умер после получения последней похоронки. 1. Магомед (Махомат) Асахметович Газданов (1909-1943), рядовой. Работал трактористом. Призван Орджоникидзовским РВК в 1942 году. Пропал без вести в августе 1943 года. Погиб при обороне Севастополя. 2. Махарбек (Махорбек) Асахметович Газданов (1911-1941), рядовой. Работал учителем. Погиб под Москвой. 3. Хаджисмел Асахметович Газданов (1913-1942),

рядовой. Работал в колхозе. Погиб при обороне Севастополя. 4. Дзарахмет (Дзарахмат) Асахметович Газданов (1916-1942), рядовой. Пропал без вести в октябре-ноябре 1941 года. Погиб в бою при Новороссийске. Похоронен в г. Новороссийске, центральный округе, юго-западном р-н, на городском кладбище. Единственный из братьев, кто успел жениться перед тем, как уйти на фронт (дочь Мила родилась без отца). 5. Созырко (Созрико) Асахметович Газданов (1918-1942), рядовой. Работал технологом. Погиб в боях за Киев. 6. Шамиль Асахметович Газданов (1916-1945). В Красной армии с 1937 года. Кандидат в члены ВКП(б). Награждён орденами Красной звезды (№: 85/н от: 31.08.1944 года по 2-й стр. див. за уничтожение 4 огневых точек противника и 45 солдат), Отечественной войны 1 (приказ №: 380 от: 01.11.1943 за уничтожение 5 станковых пулеметов, 2 гранатометов, 20 солдат противника и 3 наблюдателей) и 2 степени (приказ № 90/н от 22.07.1944 года по 11 стр. корпусу за уничтожение 20 солдат противника, 3 станковых пулеметов и 1 противотанковой пушки), орденом Красной звезды(приказ №: 38/н от 11.06.1943 за уничтожение взвода противника, 4 ДЗОТов и 1 НП). Гвардии лейтенант Газданов, командир батареи взвода пушек 6-го гв. стр.полка 2-й гв. стр. дивизии, убит в бою 23.11.1944 года на территории Латвийской ССР. Похоронен юго-восточнее с. Никрац латвийской ССР. 7. Хасанбек Асахметович Газданов (1921-?), рядовой 14 гв. армии. Пропал без вести 24.09.1941 при обороне с. Тимошевка Запорожской области Украинской ССР.

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