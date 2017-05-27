Дагестанцам долго было неведомо гражданское управление

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Дагестанцам долго было неведомо гражданское управление27.05.2017 | 17:49
"Жители Дагестана весьма долгое время не имели никакого понятия о правильном гражданском управлении.
Воинственный дух, гостеприимство, честность, буйная свобода и произвольное употребление оружия, составляли отличительную черту их характера, черту, которая сохранялась и их потомками.
Мужество и храбрость в бою или на хищничестве—вот слава и идеал, за которым гонялся каждый.
Гражданское устройство и мирная жизнь не были тогда известны племенам Дагестана.
Безплодная земля и суровая природа заставили их искать для себя пропитания вне своих аулов.
Десятки тысяч их ежегодно сходили с гор на долины, для грабежей и найма себя в охранное войско к различным владетелям северо-западной Азии."
©Н.Ф.Дубровин. "История войны и владычества русских на Кавказе"
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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