Дагестанцам долго было неведомо гражданское управление

27.05.2017 | 17:49

"Жители Дагестана весьма долгое время не имели никакого понятия о правильном гражданском управлении.

Воинственный дух, гостеприимство, честность, буйная свобода и произвольное употребление оружия, составляли отличительную черту их характера, черту, которая сохранялась и их потомками.

Мужество и храбрость в бою или на хищничестве—вот слава и идеал, за которым гонялся каждый.

Гражданское устройство и мирная жизнь не были тогда известны племенам Дагестана.

Безплодная земля и суровая природа заставили их искать для себя пропитания вне своих аулов.

Десятки тысяч их ежегодно сходили с гор на долины, для грабежей и найма себя в охранное войско к различным владетелям северо-западной Азии."

©Н.Ф.Дубровин. "История войны и владычества русских на Кавказе"

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