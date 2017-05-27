en in english ge ქართულად
 
суббота, 27 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Дагестанцам долго было неведомо гражданское управление

27.05.2017  |  17:49

Дагестанцам долго было неведомо гражданское управление

"Жители Дагестана весьма долгое время не имели никакого понятия о правильном гражданском управлении.

Воинственный дух, гостеприимство, честность, буйная свобода и произвольное употребление оружия, составляли отличительную черту их характера, черту, которая сохранялась и их потомками.

Мужество и храбрость в бою или на хищничестве—вот слава и идеал, за которым гонялся каждый.

Гражданское устройство и мирная жизнь не были тогда известны племенам Дагестана.

Безплодная земля и суровая природа заставили их искать для себя пропитания вне своих аулов.

Десятки тысяч их ежегодно сходили с гор на долины, для грабежей и найма себя в охранное войско к различным владетелям северо-западной Азии."

©Н.Ф.Дубровин. "История войны и владычества русских на Кавказе"

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100