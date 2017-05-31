Полководец, победивший двадцатитысячную армию османов

31.05.2017 | 18:13

Давид-Бек-Мелик Парсаданян 1669г. — 1728) — армянский полководец, деятель армянского национально-освободительного движения против иранских и турецких завоевателей Армении. С 1722 по 1725 годы при поддержке Мхитара Спарапета Давид-Бек возглавил вооружённую борьбу армян областей Сюник и Арцах против Ирана, приведшую к почти полному изгнанию персов из Восточной Армении.

Во время осады крепос­ти Алидзор победил более чем двадцатитысячную армию осман­ов.

Весной 1725 года против освобождённого Сюника выступила большая турецкая ар­мия. После многочисленных боёв Давид-Бек укрепился со своим отрядом в крепости Алидзор. На седьмой день неравных боев армянские воины, выйдя ночью из крепости, неожиданно на­падают на врага, который в панике, неся большие потери, обращается в бегство.

В 1726—28 армяне под предводительством Давид-Бека боролись против турок, стремившихся захватить Закавказье.

После блестящей победы под Алидзором Давид-Бек преследует врага. Новый тяжёлый удар турки получают летом у посёлка Мегри, где вновь терпят поражение.

Умер в 1728 г. в крепости Алидзор от продолжительной болезни.

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