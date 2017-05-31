Полководец, победивший двадцатитысячную армию османов

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Полководец, победивший двадцатитысячную армию османов31.05.2017 | 18:13
Давид-Бек-Мелик Парсаданян 1669г. — 1728) — армянский полководец, деятель армянского национально-освободительного движения против иранских и турецких завоевателей Армении. С 1722 по 1725 годы при поддержке Мхитара Спарапета Давид-Бек возглавил вооружённую борьбу армян областей Сюник и Арцах против Ирана, приведшую к почти полному изгнанию персов из Восточной Армении.
Во время осады крепости Алидзор победил более чем двадцатитысячную армию османов.
Весной 1725 года против освобождённого Сюника выступила большая турецкая армия. После многочисленных боёв Давид-Бек укрепился со своим отрядом в крепости Алидзор. На седьмой день неравных боев армянские воины, выйдя ночью из крепости, неожиданно нападают на врага, который в панике, неся большие потери, обращается в бегство.
В 1726—28 армяне под предводительством Давид-Бека боролись против турок, стремившихся захватить Закавказье.
После блестящей победы под Алидзором Давид-Бек преследует врага. Новый тяжёлый удар турки получают летом у посёлка Мегри, где вновь терпят поражение.
Умер в 1728 г. в крепости Алидзор от продолжительной болезни.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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