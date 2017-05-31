en in english ge ქართულად
 
среда, 31 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Полководец, победивший двадцатитысячную армию османов

31.05.2017  |  18:13

Полководец, победивший двадцатитысячную армию османов

Давид-Бек-Мелик Парсаданян 1669г. — 1728) — армянский полководец, деятель армянского национально-освободительного движения против иранских и турецких завоевателей Армении. С 1722 по 1725 годы при поддержке Мхитара Спарапета Давид-Бек возглавил вооружённую борьбу армян областей Сюник и Арцах против Ирана, приведшую к почти полному изгнанию персов из Восточной Армении.

Во время осады крепос­ти Алидзор победил более чем двадцатитысячную армию осман­ов.

Весной 1725 года против освобождённого Сюника выступила большая турецкая ар­мия. После многочисленных боёв Давид-Бек укрепился со своим отрядом в крепости Алидзор. На седьмой день неравных боев армянские воины, выйдя ночью из крепости, неожиданно на­падают на врага, который в панике, неся большие потери, обращается в бегство.

В 1726—28 армяне под предводительством Давид-Бека боролись против турок, стремившихся захватить Закавказье.

После блестящей победы под Алидзором Давид-Бек преследует врага. Новый тяжёлый удар турки получают летом у посёлка Мегри, где вновь терпят поражение.

Умер в 1728 г. в крепости Алидзор от продолжительной болезни.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100