Горцы покупать себе право на жизнь тяжелым трудом

03.06.2017 | 12:07

"Имея в ближайшем соседстве, буквально под своими ногами, цвету­щие, благодатные долины, горцы, в силу неблагоприятно сложившихся для них исторических условий, оттесненные в горные выси и ущелья, вынуждены покупать себе право на жизнь тяжелым трудом. Только ското­водство на горных лугах поддерживало горца, но и оно до революции было значительно затруднено, так как луга зачастую находились во вла­дении жителей равнин, и горцам приходилось платить за пользование ими высокую арендную плату. Для земледелия подходящей земли у горцев почти не имеется. Тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, горцы занимаются им, старательно возделывая свои миниатюрные поля, клочками разбросанные по обрывам и склонам гор. Случается, что, рабо­тая на таком клочке, горец

привязывает себя веревкою, чтобы как-нибудь нечаянно не сва­литься в пропасть. Сюда карабкается он но скалам с корзиною навоза за спиною; здесь сеет и собирает свой скудный урожай. Хлеб родится плохо: урожай сам-три, четыре счи­тается уже хорошим. На высоких местах, вследствие холода, можно разводить только ячмень и просо, но снять урожай удается не всегда: горные ливни нередко размывают почву и уносят ее вместе с урожаем, а ча­стые грозы и град губят посевы на корню. Тяжелая нужда заставляет горца забыть об удобствах жизни; сакли горцев, лепящиеся обыкновенно по обрывам гор, служат поме­щением и для людей, и для скота, освещаются часто лучиной, причем огонь иногда добы­вается первобытным способом — посредством кремня и огнива. Крайняя затруднительность сношений в горах держит большинство гор­цев до сих пор на стадии натурального хо­зяйства. Вся одежда изготовляется домашним способом, из шерсти, получаемой от своих овец; бараньи шапки, знаменитая бурка гор­цев, обувь — тоже домашнего происхождения. В поисках подсобного заработка, многие горцы теперь подряжаются на лесные и др. работы, на нефтяные промысла и т. п. Кустарные изделия (кинжалы, пистолеты, украшенные серебром и чернью, ружья, сабли, тон­кие серебряные изделия), которыми славятся отдельные горские племена (особенно лезгины), находят себе сбыт не только на самом Кавказе, но и далеко за его пределами.

Тип кавказского горца

В семейном быту горцев до сих пор еще крепки устои родового, патриархального строя со всеми его положительными и отрицательными сторонами, а их верования, — и у магометан и у христиан — заключают много пережитков глубокой старины, с суевериями и обожествлением сил и явлений природы. За отсутствием литературы, горцы не знают своего прошлого, и восстановить их историю очень трудно.

Первая половина прошлого столетия отмечена в жизни горцев крово­пролитною, героическою борьбою с русскими, в которой они жестоко пострадали: некоторые племена потеряли чуть не половину населения (лезгины); другие (черкесы, абхазцы), не желая мириться с русским игом, переселились в пределы Турции."

(c)Народы мира. Ежемесячное приложение к журналу "Вестник знания". 12-я книга. Ленинград, Изд-во "П.П. Сойкин", 1928 г. С. 660-664.)

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