Абхазский герой Джир-Ипа Данакай

04.06.2017 | 12:09

Джир-Ипа Данакай (Џьыр-Иҧа Данаҟаи) — знаменитый абхазский герой, происходил из ветви рода Ардзинба, которая называла себя Џьыр-Иҧацәа (сыновья Джира). Джир-Ипа проживали в абхазском обществе Псху с XVIII-XIX век.

Данакай Джир-Ипа упоминается как вольный земледелец в книге, изданной Хан-Гиреем, в 1836 году, под названием "Записки о Черкесии". Он возглавлял все боевые походы и оборону своей земли. В одном русском документе говорится, как Данакай со своим войском гнал казаков до Кубани. Также Данакай, сын Джира, упоминается в списке самых влиятельных псхувцев, взятых в плен после усмирения непокорного абхазского общества, где также значатся и другие представители абхазского рода Ардзинба: Сосруко Жак-Ипа Ардзинба, Пшимаф Сид-Ипа Ардзинба, Шарахмет Джир-Ипа Ардзинба.

Подобно тому как черкесские герои Бесленей Абат (Беслан Абатаа у абхазов) и Ажгери Кучук (Ажгери-Ипа Кучук у абхазов) прославились у абхазов, Данакай прославился среди шапсугов. "Дзжи Данекей" в преданиях шапсугов это удалой разбойник, знаменитый морской пират, который грабил турецкие купеческие судна, имевшие наглость близко подплывать к берегу.

Данакая описывают как хорошо сложенного мужчину, небольшого роста, но хорошо сложенного; он казался сильным и ловким, со свирепым выражением лица.

Как-то жители абхазских обществ Псху и Ахчипсоу выделили для набега отряд в 300 человек. Предводителем выбрали Данакая Джир-Ипа. Последний однако не согласен был выступать во главе отряда. На настойчивые уговоры он предлагал получить согласие своей матери. Когда вызвали мать Данакая, она на просьбу об ее согласии ответила: "Я согласна, но если сына убьют, вы должны отомстить и останки сына доставить мне". Отряд отправился в поход. В сражении с ногаями Данакай был смертельно ранен. Умирая, он просил доставить его труп матери; затем, взяв апхярца (абхазскую скрипку), стал играть на ней и петь свое завещание: "Ружье мое отдайте брату Омару, он отомстит за меня хоть через много лет". Окончив пение, умер. Труп отвезли матери. Омар в течение семи лет искал случая отомстить за брата, но никак не мог выяснить, кто убийца, и где он. Наконец, нашел человека, который взялся помочь ему в этом. Выяснил, разыскал. Убийца был ногай, имевший кукурузное поле, на которое приезжал на катере с колокольчиком. Получив эти сведения, Омар отправился к ногаям. Забрался на кукурузное поле убийцы. Вечером ногай едет на своем катере в поле. Соседи предупреждают, что его поджидает враг, ногай отвечает: "Ничего, я мужчина и он мужчина". Приехал на свое поле, развел костер. Раздался выстрел, и ногай был убит. Омар отрезал ногаю голову, положил в мешок и повез матери в доказательство исполненного долга. Мать, увидев голову убийцы сына, пришла в исступление, бросила голову в котел, сварила и выпила несколько ложек бульона, говоря: "Пью кровь убийцы моего сына".

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