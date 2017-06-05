Образование лезгинов

05.06.2017 | 12:16

Знаете ли вы?

ЛЕЗГИНЫ ТЯГОТЕЮТ К ОБРАЗОВАНИЮ Согласно статистике, лезгины являются пятым по образованности среди 180 народов России. Как сообщает академик А. Е Крымский и профессор Амри Шихсаидов еще во время арабского нашествия в VII веке в Дагестан лезгины имели свою образовательную систему и десятка ученых. Исходя из исторических фактов, предоставленных профессором Р. М. Магомедовым, в X веке лезгины имели научные и культурные связи с Передним и Ближним Востоком. В XI веке во всех крупных лезгинских селах действовали медресе. В XIII веке Закария Аль Газвини писал о медресе открытых в Южном Дагестане великим визиром Низам аль-Мюлк аль-Гасан ибн Исхаком, где преподаются занятия на арабском и лезгинском, о переводе нескольких ценных исламских книг с арабского на лезгинский язык. Французский

путешественник XIII века Рубрик писал Лезгины имеют в виде рукописей много ценных книг.

Они с большой любовью сохраняют и читают свои книги. Арабские историки X века указывали развитие математики, астрономии, философии и медицины в стране лезгин. Как описываются в произведениях арабских авторов, в X-XIV веках наряду с Кавказом в Багдаде, Мекке, Дамаске, Алеппо, Бухаре и в городах подконтрольных Кызыл Орде жили и творили десятки лезгинских ученых. Известный в исламском мире в Xвеке Хаким ибн Ага аль-Ахти; раскрывший в своих произведениях лезгинские философские взгляды средних веков великий философ лезгинского народа XI века, известный во всем Востоке Абубекр Мухаммед Бен Мусса аль-Фараджи; преподававший в конце XI века в известном медресе Низамиййе в Багдаде Хаким аль-Лезги; прославившийся во всей Индии, известный во дворце Бахрам шаха как поэт и ученый Юсиф аль-Лезги; автор нескольких книг по грамматике арабского языка Садреддин Сулейман аль-Лезги;его современник Мухаммад Фари, Абу -у-Фадл Халиф ибн Али лязги; автор нескольких книг по точным наукам Мусса ибн Юсиф ибн Хусейн аль-Лезги и многие другие.

В энциклопедию Великие ученые Востокапопали более 80 лезгинских ученых. Академик И. Й. Крачковский писал, что лезгины, находясь вдали от родины, становились влиятельными людьми и примером для ведущих представителей исламского мира как в научной сфере также в других отраслях. Медресе открытая педагогом основоположника мюридизма на Кавказе, организатор и идейный лидер народного движения против царизма имама Шейха Шамиля Шейх Мухаммеда Ярагви в селе Яраг, считался академией арабского языка на Кавказе. Покровски писал, что Дагестан обеспечивал весь Восточный Кавказ специалистами арабского языка. Корифей XIX века Мирза Али Эфенди аль-Ахтынского русские, немецкие и английские авторы называли Умным из голов. Некоторые русские историки писали, что не было болезней которого бы не победил аль-Ахтынски. Взамен за лечение и возвращение к жизни раненых солдат Император Николай I по желанию Ахтынского на десять лет освободил лезгин от всех пошлин. И. Й. Крачковски назвал автора книги Асари Дагестан, владеющего 24 языками, пишущего на 6 языках Хасана Алгадарвини Великим кавказским — арабским поэтом. В 1871 году после завершения исследования лезгинского языка известный кавказовед Барон Петр Карлович Услар писал — Если рассматривать образование с точки зрения количества школ на численность населения, то лезгины обошли в этом вопросе многие европейские народы. В записях военного начальника Южного Дагестана участвовавшего в открытии 26 сентября 1861 году в Ахты школы современного типа говорится- Все ученики села Ахты имеют особый талант и способности. Это касалось также лезгинских детей проживающих в Азербайджане. Бакинская газета Таза хаят (Новая жизнь) в номере от 5 июня 1912 года о сельской школе Губинской губернии села (Зейхур) Циiйихуьр писала -В школе села Зихур преподает известный патриот мулла Абдейнин. В школе дети обучаются исламской истории, родного языка, шариату, Корану. 20 учеников школы удостоены премией". 2 мая 1894 года в письме начальника Самурского округа к военному губернатору Дагестана говорилось, что население села Ахты в меру своей склонности к науке и образованию с большой инициативой стараются дать образование своим детям .

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