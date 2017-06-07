07.06.2017 | 21:09

Бийнёгер - древняя карачаево-балкарская легенда, повествующая об охотнике Бийнёгере, который во время охоты на Белую Лань - дочь Апсаты (божество животных), был проклят ей и заточён на вершине огромной горы вместе со своим псом - парий кючюк (охотничья собака). К сожалению, пост не может вместить весь текст, так что вкратце:

"И вот Бийнёгер увидел на лесной поляне белого оленя. Он поднял лук, забыв о том, что белый олень считался у охотников священным животным и стрелять в него строго запрещалось. Еще Бийнёгер запамятовал, что никакая стрела не возьмет белого оленя. В один прыжок, тот оказался на вершине высокой горы. Охотник с трудом добрался до вершины, но олень в два прыжка очутился за высокой скалой. Когда Бийнёгер, преодолев высокую скалу, приблизился к оленю, то на охотника кинулись хищные звери. Он с трудом оторвался от них и снова погнался за белым оленем. Теперь, между охотником и оленем образовалось большое озеро. Пока Бийнёгер переправлялся через него, олень вновь оказался на вершине отвесной скалы. Бийнёгер поднялся на ту же вершину, но олень в это время спустился вниз. Только охотник теперь не

мог последовать за ним. Он оказался на площадке отвесной скалы, откуда невозможно было спуститься. Скала, к тому же, была окружена густым туманом. Бийнёгер понял, что Апсаты наказал его за то, что он нарушал священные законы охоты. Теперь, обернувшись девушкой, крикнул олень, что погибнет Бийнёгер медленной смертью за все зло, что вершил он, и за то, что обманул старшую дочь Апсаты. Наконец-то понял охотник, что белый олень и есть дочь Апсаты, которая мучала его, создавая, чиня преграды на пути.

Две недели прожил Бийнёгер на вершине скалы, не имея возможности спуститься вниз. Все это время, питался мышцами собственных рук и ног, о чём красочно говорят эти строки:

"Онбеш кюнню къая ранда джашадым, Билек этлерими кесим тутуб ашадым. Уучу итим меннге къараб юргенинде, Къая ранда къыйынлыкъны кёргенинде, Бутларымдан кесиб анга ашатдым. Онбеш кюнню этим бла джашатдым"

"Пятнадцать дней прожил я в горной теснине. Мясо с рук своих съел я сам.

Охотничья собака посмотрела на меня и завыла, Когда тоже испытала голод.

Мясо с ног своих отрезал и дал ей поесть.

Пятнадцать дней кормились так "

К подножию горы сошлись все жители окрестности, но помочь не могли. А жена предложила броситься со скалы вниз, как он и поступил. В другом этнохореографическом варианте охотник превращается в каменную статую.

Танцевальное воплощение легенды весьма разнообразное. К примеру, одно из них: на танцплощадку выходит девушка в образе белого оленя. Она делает несколько па и уходит за кулисы, как бы спасаясь от преследования Бийнёгера. Тут же появляется он и преследует белого оленя. Делая резкие повороты, смотрит по сторонам в поиске оленя и тоже покидает танцплощадку. После ухода Бийнёгера, снова на сцене олень, спасающийся от преследователя. Теперь он оказывается на краю танцплощадки, а на другом - охотник, который целится в оленя. Олень мечется по сцене, бросаясь с одного угла к другому. Наконец, сделав большой прыжок и сбив охотника, перепрыгнув через него, оказывается на другой стороне площадки. В кульминационный момент, в страхе, олень превращается в девушку. Оба танцуют лирический танец. Девушка старается получить в дар от охотника кольцо, чтобы тот потерял силу. Ей это удается. А охотник, в свою очередь, старается забрать ленту на ее косе, но не может. Девушка вновь превращается в оленя. Охотник преследует его. Он изматывается и теряет силу. Олень взмахом рогов превращает Бийнёгера в каменную статую.

Олень и охотник танцуют на высоких полупальцах".

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