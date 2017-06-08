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Хъуромэ - обряд сохранивший в себе как элементы христианства , так и традиционной веры черкесов08.06.2017 | 13:01
Хъуромэ (Рождество)
Хъуромэ - обряд сохранивший в себе как элементы христианства , так и традиционной веры черкесов.
Обряд Хъуромэ состоял из трех частей. Первая — это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты, различные сладости. Как указывает исследователь С.Х. Мафедзев, в них преобладали яйца, т.е. домохозяйки давали их прежде всего. Вторая часть обряда — это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза его участников. После ее окончания (завершающая, третья часть) молодежь веселилась, пела, танцевала, играла в различные игры. Утратив свои обрядовые функции, данный обряд перешел в детскую сферу. Как игра хъуромэ бытовал в черкесских селениях ещё в 40-е годы 20 века, но потом окончательно угас. Ныне бытует только у моздокских кабардинцев.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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