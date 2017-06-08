08.06.2017 | 14:21

Совсем немного о героизме Осетин .

"Владикавказский полк, состоявший исключительно из осетин, покрыл себя неувядаемой славой и в Русско-Японскую войну, когда предпринял атаку под шквальным огнем противника, по полю со срубленным гаоляном. По воспоминаниям участников, поле напоминало борону, повернутую зубцами вверх. Только невероятным кавалерийским мастерством, отчаянной храбростью и воинским счастьем, сопутствующим храбрецам, объясняется боевой успех этой атаки, когда конный полк неполного состава изрубил два японских пехотных, успевших окопаться."

"С разрешения ГОСУДАРЯ пишу Тебе просьбу выслать осетинъ сколько можно съ лошадьми. Осетины – герои – каких мало, дай мне ихъ побольше. Прошу выслать какъ можно скорее. Осетины так работали, что буду просить Георгиевское знамя."

(Из телеграммы Главнокомандующего Дунайской армией Великого Князя Николая Николаевича Августейшему Наместнику Кавказскому от 24 сентября 1877г.)

"Осетинский дивизион, участвующий в настоящей войне с самого начала уже зарекомендовал себя как отличный боевой материал. Рассказывают такой случай из нынешней войны. В одном деле с австрийцами осетинский дивизион оказался окруженным превосходящим числом неприятеля. Казалось, выхода больше не было, как только сдаться, чего, видимо, уже ожидал неприятель, осыпая осетин градом пуль. Но осетины твердо помнили завет отцов не сдаваться с оружием в руках. Такая сдача у горцев – позор не только для сдавшихся живым врагу, но и для всего остального их рода. Они запели старинную боевую песню, которую поют в предсмертный час жесткого боя, и во главе со своим офицером, тоже осетином, бросились на врага, смяли его и прорвались к своим. Хотя это не обошлось для них без потерь, но сдача врагу пугала их сильнее смерти."

М.С. Туганов «Петроградские ведомости» № 72, 1916г.

"76 уроженцев Осетии были отмечены высшим знаком боевого отличия - званием Героя Советского союза. Дважды это звание присвоено генералу армии И.А.Плиеву и генерал-майору И.И.Фесину. 9 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. 50 участников войны удостоились воинских званий генералов и адмиралов.

В официальной военной статистике осетины стоят на первом месте по числу Героев Советского Союза в соотношении с численностью народа.".

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