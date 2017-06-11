11.06.2017 | 19:36

Знаете ли Вы?

Широкой известностью в Дагестане пользуется пещера Дюрк, расположенная на северо-восточной окраине аула Хустиль Табасаранского района. Она находится на отвесном склоне небольшого горного отрога, почти на 400-метровой высоте над долиной реки. К пещере проложена очень узкая тропинка, спуск к ней осуществляется по шатким деревянным лестницам, а также по каменным ступеням. Пещера состоит из двух залов, расположенных друг над другом. Общая протяженность их составляет около 30 метров. Произношение слова Дюрк очень похоже на слово уркъ, что переводится как дыра или яма.

Считается, что пещера была жилищем древних обитателей края. Говорят, что именно здесь хранился меч первого распространителя ислама на кавказе - арабского полководца Масламы. По словам старожилов, в пещере якобы жили чудотворцы - "эреллеры", и ни одни грешник не мог войти внутрь горы, так как скалы у входа в нее смыкались и раздавливали их. Раньше пещера состояла из семи расположенных друг над другом помещений. Сейчас сохранилось только два, остальные завалены камнями во время землетрясений. Полы помещений устланы в несколько слоев паласами и коврами, пожертвованными паломниками. У пещеры есть одна особенность - иногда в тихую погоду она вдруг начинает выть, и рев слышен далеко в окрестных селениях. Тогда люди говорят: "Дюрк требует жертвоприношений". В прошлом здесь действительно,

приносили жертвы, чтобы умилостивить дух пещеры. Сейчас сюда приходят люди помолиться и попросить о выздоровлении тяжело больных родственников, посещают её женщины, страдающие бесплодием.

В Дагестане местные жители и паломники обращаются к Всевышнему из этой святой пещеры. В советское время это веками намоленное место неоднократно закрывали, заваливая вход валунами. Но вера оказалась сильнее запретов. Теперь войти в легендарную пещеру может любой путник. Точный возраст пещеры Дюрк в селении Хустиль неизвестен до сих пор. И хотя в Табасаранском районе, который славится необычайной красотой природы, немало исторических мест, пещера вызывает особый интерес у туристов и паломников.

#факт@caucasus_now