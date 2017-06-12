Вторжение арабов в Дагестан

12.06.2017 | 19:39

Политическая обстановка в Дагестане накануне арабского нашествия

Задолго до вторжения войск халифата на Кавказ в Дагестане сложилось множество политических образований разного уровня и типа.

Первым и наиболее крупным среди них была Кавказская Албания. Но накануне появления арабов она была ограничена до предела и потеряла свою самостоятельность. Ведущее положение в равнинной части Северо-Восточного Кавказа занимало Хазарское царство. Сасанидские правители в Дербенте держали гарнизон и находились в состоянии войны с хазарами. Каганат подверг большим разрушениям окрестности Дербента, а также земли Хайдака, Табасарана и Лакза. В то же время горные и предгорные районы были покрыты целой сетью феодальных и племенных образований, возглавляемых местными «царями», которые были связаны договорными отношениями с Сасанидами: иногда получали от них поддержку за охрану горных проходов.

Накануне Арабского нашествия на территории Дагестана располагались следующие феодальные образования: Лайран — горная оконечность Главного Кавказского хребта — южнее Самура, населенная южнодагестанскими народностями; Маскут (машкур) — плоскостные земли южнее Дербента, по обе стороны р. Самур; Лакз — территория бассейна р.Гюльгерычай и земля к северу от Самура; Табасаран — бассейн р. Рубас; Филан — по-видимому, территория нынешнего Левашинского плато; Зирихгеран — земли современного Дахадаевского района Дагестана и, наконец, Серир — территория Аварского Койсу и Кара-Койсу. Кроме того, источники говорят об отдельной области Дудании — возможно, это земли Дидойцев, известные в грузинских источниках под названием Ди-доэти.

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