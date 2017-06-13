Античный пантеон богов у лезгин

13.06.2017 | 17:41

Язычество, эта древняя и богатая область духовного мира лезгин как целостная система мало изучена. Но для восстановления пантеона и иерархии божеств, религиозно-мифологической философии, а также системы ритуалов существует довольно богатая фактологическая база.

По мифолого-религиозным представлениям лезгин, Земля держится на рогах Красного быка (Яру яц). Красный бык стоит на Большой Воде (ЧIехи Яд). И Земля, и Небо имеют по семь сфер. Вселенная у лезгин состоит из трех частей - миров: 1) небесный мир - обиталище богов и духов (цав, навар); 2) наземный мир - мир людей, животных и растений (и дэне, инаг); 3) подземный мир - мир злых и темных сил (а дэне, анаг). Связующим звеном между этими мирами является Священное Дерево, которое прорастает из Большой Воды и вершиной своей достигает последнюю – седьмую сферу Неба, где обитает Верховный Бог лезгин Рагъ (Солнце).

По преданиям, Рагъ является не только главой лезгинского пантеона божеств, но и царем небесного и наземного миров.

Исследования показывают, что божества лезгинского пантеона по отношению к людям подразделяются на три группы: добрые, злые, нейтральные. К добрым богам и богиням относятся следующие: Верховный Бог Рагъ, бог справедливости и огня Алпан, двуликий бог Варз (Луна), умирающая и воскресающая богиня Яр, богиня красоты и любви Яргъи руш (Яран руш), хранительница семейного очага богиня Арчан, бог-труженик Тарлац (Тар) и др. Бог зла и беззакония Сед (Сет), злая богиня, олицетворение женской зависти Ал паб, божество мрака Алапехъ и другие представляют темные силы третьего - подземного мира. Объективность и беспристрастность к людям отличают Бога смерти Аршва, бога Земли Гена, бога дождя и ветров Гудула, гаранта клятв и табу Кеччуха, они занимают нейтральную позицию.

К культурным героям лезгинской мифологии относятся: герои одноименного эпоса Шарвили, хозяин водных источников Пули и его антипод Ппас Пили, защитник леса - родной природы Хиб Ба (Хваба), мудрец, мыслитель и сказитель Кас Буба, создатель письма Тип-тис и др.

В низшую мифологию лезгин входят добрые демоны Ашарат (Басарат), ЦIегь (Ацибаци), представительница Солнца Лаз (ЛацI), крылатый конь Шив, персонификация человеческой души Лекь (Орел), а также злые демоны: Шармуну, Бистан (Дестен), Гугу, КIетIин, Хъварц, Кускафтар, Малкамут и др.

Лезгинская мифология богата разнообразными мифами о судьбах и деяниях богов и богинь. Одним из таких является миф о Яр - умирающей и воскресающей богине растительности в лезгинском язычестве.

…Родители Яр - Чил (Земля) и Цав (Небо) - полюбили друг друга еще в те времена, когда Земля не была отделена от Неба. Красавица Яр - самая прекрасная и восхитительная из богинь, - стала совершенным плодом чистой любви. С ее первыми шагами по земле вся Земля покрылась разноцветным и красочным сумагом (тип лезгинского ковра) буйной и ароматной растительности. Боги на седьмом небе смотрели и радовались этой красоте.

Шли годы, красавица подрастала, она становилась все красивей и неотразимей. И вот однажды ее красотой пленился бог справедливости Алпан. Он полюбил красавицу Яр, и от этой любви родилась Яран руш (Яргьи руш - радуга). Супруга Алпана – Ал Паб (Алпанан Паб) не знала о тайной любви своего мужа.

Яран руш красой своей была под стать матери. Однажды, после дождя, в лучах ослепительного солнца все - и боги, и люди - увидели создание невероятной красоты, переливающееся всеми цветами чудо. Это была удивительнейшая красота - все узнали тотчас в ней дитя бога Алпана и богини Яр. Жители Земли и Неба, забросив все свои дела, забыв свои тяготы и заботы, зачарованно смотрели на нее и любовались красотой Яран руш.

Ал паб, которой также довелось увидеть ее, снедаемая предчувствием неладного, недоуменно спросила: "Кто она?" И из каких-то далеких глубин Земли ей ответил голос божества мрака - Алапехъ (дословно - ворона Ал паб): "Она дочь Алпана и Яр". Ал паб пришла в бешенство, она потеряла рассудок и не знала как совладать со своими чувствами. Ее гнев был безграничен, ярость переливалась в ней через край. Она поняла по лицам окружавших ее богов и богинь, что все они давно не только знали об этом, но и, что коварнее всего, они тайком одобряли этот поступок ее супруга.

И она решилась на коварный шаг. Она спустилась в подземный мир к мрачному и суровому Седу (бог зла и беззакония в лезгинской мифологии). "Мы полюбим друг друга, - заявила Ал паб, - но прежде ты мне должен оказать небольшую услугу -помоги мне отомстить..."

Мрачный Сед сухо и беззвучно рассмеялся: "Разве во мне может жить любовь? Но я помогу тебе с удовольствием, ведь творить зло и мстить - это мое призвание..." Сед выслушал все, что накипело у Ал паб, и приступил к своему темному деянию. Он призвал к себе всех подручных ему злых демонов и их приспешников. Обернувшись в черные тучи, они поплыли по небесам, поползли по земле, нашли прекрасную богиню Яр и окутали ее черными тучами. Коварный Сед взял на себя самое главное – он задушил богиню в своих влажных ?6?