Легендарная Таймасха Гехинская

14.06.2017 | 17:43

Таймасха Гехинская - знаменитая чеченская женщина, командир чеченского отряда мюридов. В течение десяти лет, наравне с мужчинами, сражалась против царских войск. Таймасха была из селения Гехи.

Она прославилась не только в Чечне, но и по всей России. Её известность сразу стала популярной, так как она сражалась за свободу. В военном деле она была ловка и ее воины храбро сражались. Именно

воины избрали ее предводителем отряда, убедившись в ее бесстрашии. Вместе с ними Таймасха понесла победы и потери. Царские войска не раз пытались разгромить отряд Таймасхи, но все было напрасно. Только через десять лет им удалось взять ее в плен. Генерал-лейтенант Галафеев был назначен командующим войсками "Кавказской линиии". В одном из писем Галафеева говорится о том, что 15 апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндырки, чеченцы приняли бой с царским военным отрядом во главе с подполковником Сулимовским. Чеченскими отрядами руководил Ахверды Магома (в последующем стал знаменитым наибом имама Шамиля). Легендарная Таймасха находилась в его войске со своим отрядом. Отряд Сулимовского при помощи регулярной милиции в том бою одержал победу. Двадцать три чеченца юыли захвачены в плен.

Среди них была и Таймасха. Она попала в плен израненная и в бессознательном состоянии. Известно, что в том бою Таймасха была тяжело ранена в рукопашной схватке ударом вражеской сабли в голову, кроме этого она

была ранена двумя пулями, ноги несколько раз были проколоты штыками. В том, последнем бою, Таймасха Гехинская (почти в бессознательном состоянии) стояла перед врагом, готовая сразиться в смертельном поединке. Солдаты боялись к ней подойти и просто стояли онемев перед обессилевшей девушкой. Истощенная от потери крови Таймасха упала без сознания на окровавленную землю и только убедившись в ее беспомощности, противники посмели подойти к ней и забрать ее в плен. Пленных отправили во Владикавказ. Рассказывают, что "военный журнал", повествующий о каждом сражении на Кавказе, попал в руки Николая I. В нем император нашел рассказ о пленении Таймасхи. Это имя было ему знакомо. Император приказал привезти к нему Таймасху в национальном костюме, в котором она воевала. О ней всегда в документах писали "Хищница", "Хищнические набеги". И только из уст царя прозвучали слова: "Она воевала". Девушку привезли из Владикавказа в Ставрополь, где к ней приставили казачьего урядника Федора Григорьева. Он должен был сопровождать "бунтарку" в Петербург. Григорьеву поручили «охранять ее, строго следя, чтобы не сбежала.». По прибытии в Петербург, государь и его жена хорошо встретили Таймасху. Императрица подарила ей золотую цепь, осыпанную жемчугом. Из казны

выделили сто рублей. Существует легенда о том, что когда император спросил ее: «Если я тебя отпущу на свободу, то прекратишь войну?». Таймасха глядя прямо в его глаза, ответила: – Войну ведешь ты. Ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я прекращу сопротивление. Рассказывают, что Николай был ошеломлен умом и красотой девушки - полководца. В октябре Таймасху привезли в Ставрополь. Генерал-майор Траскин пишет четвертого октября 1842 года начальнику левого фланга генерал-майору Фрейтагу: "Отправленная по желанию императора в Петербург, воевавшая более десяти лет против наших войск чеченская женщина Таймасха Молова препровождена в Ставрополь корнетом князем Дюл Алхазовым (кумыкским князем). В присланном из Петербурга письме не сообщается, где именно она должна содержаться в плену. Я отправляю ее с Алхазовым в крепость Грозная. Однако нужно тщательно сторожить ее, чтобы не сбежала в Чечню. Я отправлю письмо высшему начальству, с вопросами, как и где ее содержать, после чего будет ясно, что с ней делать" С этим письмом и приехал кумыкский князь Алхазов в крепость Грозный, сопровождая Таймасху. К родным ее не пускали. 6 марта 1843 года Фрейгат отправляет рапорт генерал-майору Траскину, в котором ставит его в известность, что

отец Таймасхи и другие ее родственники живут рядом, в Гехи: "Этот аул недалеко от крепости. По моему этой женщине лучше было бы жить здесь, но ни одному человеку не удастся заставить ее тут оставаться, все время же ее охранять нет возможности; она сбежит, как только представится удобный случай. На мой взгляд, надо

подумать над тем, чтобы отправить ее к отцу в Гехи. Кроме того, она из именитого рода. Царь и царица проявили большую доброту к этой женщине и обласкали ее. Нам полезней отправить ее домой, чем держать здесь, в крепости. Пусть она расскажет людям о царской милости. Содержание ее в крепости она почитает за насилие к себе". Рапорт попал в Тифлис к командиру Кавказского корпуса, но он не согласился отпустить Таймасху. Отца и весь ее аул царская власть тогда не жаловала. Вскоре начальник левого фланга Фрейгат направляет в Тифлис прошение Таймасхи. В прошении говорится о том, что она бедный человек, и данную женой царя цепь ей не хотелось бы продавать кому попало, поэтому она желала бы вернуть ее, и получить стои?6?