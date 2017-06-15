|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Религия и обряды табасаран. Доисламский период 2017-06-15 12:49
-
- Легендарная Таймасха Гехинская 2017-06-14 17:43
- Как аварцы использовали волков 2017-06-14 17:43
-
- Античный пантеон богов у лезгин 2017-06-13 17:41
- Вторжение арабов в Дагестан 2017-06-12 19:39
"Человек-легенда"15.06.2017 | 12:50
"Человек-легенда"… Сам он, категорически не приемлющий в общении высокопарной пафосности, не любит, когда в его адрес звучат эти слова. Но, право же, трудно с ходу подобрать другое определение, которое бы так же емко отражало масштаб его личности — яркой, волевой и энергичной. Личности, откованной из того железа, из которого судьба кует настоящих мужчин. Людей слова, чести, долга и дела. Романтиков и первопроходцев…
Этот человек — наш знаменитый земляк Юрий Сергеевич Кучиев, Полярный капитан, Герой Социалистического Труда, 56 лет своей жизни отдавший службе в морском флоте и 40 из них — активному плаванию во льдах Северного морского пути. Горец-осетин, выходец из маленького селения Тиб, чье имя прогремело на весь мир 17 августа 1977 года — в день, когда советский атомный ледокол "Арктика", которым он командовал, достиг Северного полюса. Это был первый случай в истории мореплавания, когда надводное судно, взломав ледяной панцирь Центрального арктического бассейна, поднялось к той точке на "макушке" планеты, где сходятся линии меридианов…
Юрий Сергеевич Кучиев — человек легенда, который воплотил в реальность давнюю мечту многих поколений моряков, стремившихся тропой первопроходцев в загадочный и грозный мир ледяного безмолвия. От отца он перенял глубокое уважение к старшим и честность, откровенность.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас