15.06.2017 | 12:50

"Человек-легенда"… Сам он, категорически не приемлющий в общении высокопарной пафосности, не любит, когда в его адрес звучат эти слова. Но, право же, трудно с ходу подобрать другое определение, которое бы так же емко отражало масштаб его личности — яркой, волевой и энергичной. Личности, откованной из того железа, из которого судьба кует настоящих мужчин. Людей слова, чести, долга и дела. Романтиков и первопроходцев…

Этот человек — наш знаменитый земляк Юрий Сергеевич Кучиев, Полярный капитан, Герой Социалистического Труда, 56 лет своей жизни отдавший службе в морском флоте и 40 из них — активному плаванию во льдах Северного морского пути. Горец-осетин, выходец из маленького селения Тиб, чье имя прогремело на весь мир 17 августа 1977 года — в день, когда советский атомный ледокол "Арктика", которым он командовал, достиг Северного полюса. Это был первый случай в истории мореплавания, когда надводное судно, взломав ледяной панцирь Центрального арктического бассейна, поднялось к той точке на "макушке" планеты, где сходятся линии меридианов…

Юрий Сергеевич Кучиев — человек легенда, который воплотил в реальность давнюю мечту многих поколений моряков, стремившихся тропой первопроходцев в загадочный и грозный мир ледяного безмолвия. От отца он перенял глубокое уважение к старшим и честность, откровенность.

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