Немного о цахурах

16.06.2017 | 12:51

Цахуры

Цахуры – народ, живущий в западной части Рутульского района Дагестана, а также в соседних Закатальском, Кахском, Белоканском районах Азербайджанской Республики.

В Дагестане, по данным статистики, их чуть более 12 тыс. человек, а в целом по России количество цахуров достигает 17 тысяч. В Азербайджане проживают, по одним данным, 30 тысяч, по другим – более 70 тысяч цахуров. Только в селе Сувагиль Закатальского района их более 5 тысяч, и они полностью говорят на родном языке. Таких сел, где население еще не забыло родной язык, в Азербайджане 13.

Генетически цахуры входят в лезгинскую группу дагестанских языков. Цахурский язык представлен цахским и гельмецким диалектами. Большинство цахуров знает азербайджанский и русский языки. Вера – мусульмане-сунниты.

В Дагестане цахуры населяют высокогорную зону – труднодоступный Рутульский район, верховья реки Самур, в Азербайджане – южные склоны Главного Кавказского хребта.

Из истории цахуров

«Народ здесь живет дикий и необузданный, налоги никогда никому не платил, не платит и платить не будет», – писал о цахурах один из русских путешественников, побывавший в ХVII веке в верховьях реки Самур. История цахуров уходит своими корнями в глубокую древность – во времена Кавказской Албании. Первые письменные упоминания о народах, населяющих эти места, принадлежат историку Феофану Митиленскому, описавшему поход Помпея на Албанию. Правда, о «дикости и необузданности» народа в них речи не идет. И это неудивительно: памятники зодчества говорят о достаточно высокой культуре и развитии местного народа. В селении Кум, например, сохранились развалины христианского храма VI века, в селении Лякит – остатки круглой церкви, входящей в состав большого монастырского или замкового комплекса VII века. Однако христианство, столь рано принесенное в эти края грузинскими и армянскими миссионерами, так и не успело здесь окончательно утвердиться. Уже в VIII веке в эти высокогорные районы пришел ислам. По легенде, трое арабских проповедников обратили цахуров в веру пророка Мухаммеда. Многие древние авторы считают Цахур одним из древнейших аулов Дагестана, но сведения о его возникновении противоречивы. Известный дагестанский языковед Г.Х. Ибрагимов пишет, что «согласно документу «Имущество цахурских правителей» Цах был основан в 80 г. до н.э.». «Из всех аулов Горного магала, – пишет Линевич, – главным и древнейшим считается Цахур, существующий по преданию 18 столетий». Интересные сведения о Цахуре оставил еще один русский ученый А. Плотто, который, также опираясь на предание, пишет, что «приблизительно в 500 г. магометанской эры (около 1162 г. нашего летоисчисления) в ущелье, называемом Санбур (Самур), построено селение Захур (Цахур), которое считали в то время самым сильным селением по многолюдству и отваге его обитателей. Вследствие этого из окрестных мест стали приходить к цахурам другие племена, селились и за это сначала подчинялись им, а потом совершенно попали под их владычество». Таким образом, каждый исследователь установил свою дату образования Цахура: Линевич – I в. до н.э., Плотто – XII в. н.э

В 1075 г. в Цахуре открылось первое на Кавказе исламское медресе, ставшее центром духовности и утверждения ислама в Дагестане, подготовки алимов-богословов. На местный язык (по утверждению известного востоковеда А.Н. Генко, этим языком был цахурский) с арабского были переведены важные работы, связанные с исламом шафиитского толка и шариатом. Название селения Цахур переводится с цахурского языка как «горящее селение»: его неоднократно сжигали дотла пришлые завоеватели. Вплоть до середины ХIХ века через земли цахуров поочередно проходили арабы, грузины, монголы, турки, персы, вновь турки, пока здесь окончательно не утвердилась власть Российской империи: цахуры во главе с султаном Даниялбеком Елисуйским (Елисуй – река и селение в Азербайджане, одна из резиденций султана) приняли российское подданство. Султану были пожалованы княжеский титул и звание генерал-майора. Однако 4 июня 1844 года в центральной мечети, положив руку на Коран, Даниялбек Елисуйский поклялся о переходе на сторону имама Шамиля. «До сих пор я заблуждался, забывал Бога, не исполнял шариат и наконец, познав истину, пренебрегаю всеми почестями и славою и посвящаю себя служению единому Богу», – так заявил он собравшимся. Десятитысячная армия султана стала мощной поддержкой для Шамиля на Закавказском направлении. В ответ на это царские отряды сожгли Елису, при обороне которого погибло 500 горцев. В июне 1852 года все селения цахуров в Дагестане были сожжены и разрушены. Через семь лет после ссоры с Шамилем Даниялбек сдался князю Барятинскому. К тому времени некогда процветавший под его властью край опустел, более половины жителей погибло. В годы Октябрьской революции и Гражданской войны цахуры Дагестана в большинстве своем поддержали советскую власть. Она отплатила им массовыми репрессиями против мусульманских ученых, которыми всегда славилась эта земля. В годы советской